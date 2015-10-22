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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 11:05 BJT

台湾股市：基本持平，运输类股上涨

路透台北10月22日 - 台湾股市周四盘中大致持平，运输类股小幅攀升，抵消部分因海外市场疲弱所引发的卖压。

0240 GMT，加权股价指数 持平在8,609.46点，上日收低0.5%。

电子类指数 上涨0.2%，金融保险类指数 下跌0.2%。运输类指数 上涨1.32%，受低油价支撑。

台湾两大国际航空公司--华航 上涨2.6%，长荣航空 上涨3.2%。(完)

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