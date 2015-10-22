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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 11:09 BJT

日本股市：日经指数早盘小幅收升，投资人转向防御股

钢铁类股 就是其中之一。该类股早盘涨1.63%。JFE Holdings 涨3.4%，神户制钢 涨2%。食品类股 涨1.64%。

“他们在一周前抛售钢铁类股，现在又迅速大量买回，”中信里昂证券(CLSA)策略师Nicholas Smith说。

东证股价指数的医药分类指数 早盘跌1.2%。市场参与者说，该类股下跌是因为，投资者担心制药企业的获利可能会因跨太平洋伙伴关系协定(TPP)而受到打击。

东证股价指数 涨0.1%至1,528.35点，33个分类指数中有12个下跌，其余全部上涨。

JPX-日经400指数 涨0.1%至13,690.13点。(完)

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