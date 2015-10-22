更新版 1-韩股业绩：SK海力士第三季获利符合预期，但短期面临不确定性

分析师称，韩元贬值可能也帮助提振了SK海力士的获利。根据韩国央行的数据，韩元兑美元的平均汇价较一年前下跌了12%。

SK海力士表示，第三季DRAM出货量较前一季增长11%，平均售价却下跌11%。NAND芯片的出货量较前季增长15%，平均售价下滑15%。SK海力士的主要竞争对手包括三星电子、美光(Micron Technology) 和东芝 。

投资者和分析师对于SK海力士的前景感到担忧，因为中国经济放缓和新兴市场货币的走软，令消费电子产品制造商和他们的供应商受损。调研机构Gartner预计，全球半导体销售将下降0.8%，这将是2012年以来首次出现下滑。

截至周三收盘，SK海力士的股价在年内下跌近30%，反映出上述忧虑。(完)