中国新债：国开行下周二招标发至多235亿五期债，1/3年可银行柜台分销

路透上海10月22日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(27日)招标发行五期固息债，总额不超过235亿元人民币，期限一至10年；其中一年及三年期可分别追加发行15亿元及10亿元，用于商业银行柜台分销。

上述五期债中，一年及三年期为该行今年第22期和23期新发债，其余期限分别为20期 、21期和18期 的增发债，票面利率依次是3.46%、3.59%和3.74%。

其中首场招标结束后，一年期固息债可向工行 、农行 和中行 三家银行追加发行各不超过5亿元当期债券，三年期则可向中行追加发行不超过10亿元当期债券，专门用于通过商业银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中标利率。

具体发行条款如下：

2015年第22、23期新发债和第20、21、18期增发债

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发行上限 1年：25亿元；3年：30亿元

5/7年：各40亿元；10年：100亿元

追加发行上限 1年：15亿元；3年：10亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：10月27日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 1/3年：单一利率（荷兰式）；5/7/10年：单一价格(荷兰式)

缴款日 1/3年：11/4；5/7/10年：10/29

起息日 1年/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10

分销期 1/3年：10/28-11/4；5/7/10年：10/28-10/29

上市日 1年/3年：11/6；5/7/10年：11/2

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

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