中国新债：国开行下周二招标发至多235亿五期债，1/3年可银行柜台分销

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透上海10月22日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(27日)招标发行五期固息债，总额不超过235亿元人民币，期限一至10年；其中一年及三年期可分别追加发行15亿元及10亿元，用于商业银行柜台分销。
上述五期债中，一年及三年期为该行今年第22期和23期新发债，其余期限分别为20期 、21期和18期 的增发债，票面利率依次是3.46%、3.59%和3.74%。
其中首场招标结束后，一年期固息债可向工行 、农行 和中行 三家银行追加发行各不超过5亿元当期债券，三年期则可向中行追加发行不超过10亿元当期债券，专门用于通过商业银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中标利率。
具体发行条款如下：
2015年第22、23期新发债和第20、21、18期增发债
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发行上限 1年：25亿元；3年：30亿元
5/7年：各40亿元；10年：100亿元
追加发行上限 1年：15亿元；3年：10亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：10月27日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 1/3年：单一利率（荷兰式）；5/7/10年：单一价格(荷兰式)
缴款日 1/3年：11/4；5/7/10年：10/29
起息日 1年/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10
分销期 1/3年：10/28-11/4；5/7/10年：10/28-10/29
上市日 1年/3年：11/6；5/7/10年：11/2
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。