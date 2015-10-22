中国货币市场：千亿MLF助资金面续稳，供需两旺推动回购成交迭创新高

路透上海10月22日 - 中国银行间市场周四主要加权回购利率 走稳。交易员表示，昨日央行开展逾千亿中期借贷便利(MLF)有益银行间流动性平稳，但在近期资金面偏宽局面下，边际改善有限；随着缴税步入尾声，流动性短期更无明显压力，有望继续向好。

此外，中国货币网公布的最新数据显示，周三(10月21日)银行间市场质押式回购总成交额23,687.76亿元人民币，较上日的23,032.14亿元继续上升，连续第三日创下单日成交纪录；其中隔夜品种成交量为21,895.88亿元。交易员称，近期隔夜回购融资供需两旺局面，或因债市向好推升杠杆融资需求。

上海一券商交易员表示，今日市场总体仍稳中向宽，MLF投放后，相较昨日未感到有明显的进一步宽松。

中国央行周三对11家金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共1,055亿元人民币，期限六个月，利率持平于上次的3.35% ；而公开市场方面，中国央行周四进行200亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率持平于2.35%，据此计算本周公开市场净回笼450亿元。

华南一银行交易员认为，考虑到外汇占款仍在下降，10月下旬的缴税对基础货币也产生回笼，央行通过MLF补充流动性确有需要。不过MLF及公开市场逆回购利率均没变，表明央行对现在的资金价格比较认可，市场利率也暂无大幅调整的动力，短期内持稳概率较大。

她表示，本轮缴税已近尾声，后续资金面压力如何，仍需关注外汇占款下滑趋势能否稳住。

中国国家外汇管理局周四称，1-9月，银行累计结售汇逆差18,827亿元人民币（等值3,015亿美元）。外管局副局长王小奕在国新办发布会上称，应理性看待当前的国际收支波动，对国际收支运行的长期稳定还是有信心的。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8789 1.8796 -0.07

七天 2.3754 2.3771 -0.17

14天 2.6346 2.7040 -6.94

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.1100 1.2100 +390.00

七天 2.6800 2.3300 +35.00

14天 2.5500 2.4000 +15.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00

七天 2.3900 2.3900 +0.00

14天 2.7000 2.7300 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.9040 1.9050 -0.10

七天 2.3960 2.3940 +0.20

三个月 3.1570 3.1690 -1.20