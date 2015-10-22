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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 16:50 BJT

香港已公布经济指标--2015/10/22

时间             经济指标              按年%        前月（季）按年   上年同月（季）按
                                                       %                 年%
 2015年8月     零售销售值                   -5.4             -2.9             +3.5
 2015年8月     零售销售量                   -0.2             +1.8             +2.8
 2015年9月     综合消费物价指数(CPI)        +2.0*            +2.4             +6.6
 2015年9月     甲类消费物价指数(CPI A       +2.1*            +3.0             +12.3
               )                                                         
 2015年第二季  本地生产总值(GDP)            +2.8             +2.4             +2.0
  -----------------------------------------------------------------------------------
                                        15年7-9月%         15年6-8月%       14年7-9月%
               失业率                       3.3                3.3              3.3
  -----------------------------------------------------------------------------------
               （以下以10亿港元为单位      当月              前月            上年同期
               ）                                                        
 2015年8月     贸易赤字／盈余             -25.07           -28.43             -31.53
                                                                         
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完）
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com
） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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