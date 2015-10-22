《路透峰会》全球主要石油交易商严重看空油价前景

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
但他预计，油价 仅会从当前价位每桶49美元附近温和回升。
“多数人认为，到明年年底，我们将开始消化(库存)，2017年将继续消化库存，久而久之将引发油价反弹，我认为到明年底油价很可能在55美元区间内，到2017年升至60美元，”他在路透大宗商品峰会上表示。
全球最大石油贸易公司维多公司的执行长Ian Taylor本周稍早在峰会上说，维多公司预计2016年全球石油需求增幅将在每日135万桶左右，较今年预期增幅170万桶有所放缓。
Taylor表示，他预计明年中国消费将增长，但全球需求增长可能仍不及今年的水平。
“2016年全球石油日需求能增长170万桶吗？不能。我不这么认为，这也是我担心的一个问题。如果2016年石油日需求增幅真的达到170万桶，那么油价很有可能会升至每桶60美元，但我认为不会出现这种情况，”Taylor说。
“明年我能看到油价大涨吗？不能。如果到2016年年底油价能升至60美元上方，我会感到有点意外。”(完) (编译 陈宗琦/汪红英；审校 郑茵/杜明霞)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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