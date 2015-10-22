《路透峰会》全球主要商品贸易商认为OPEC将继续执行高产出策略

* 贸易商预计OPEC将继续着眼于市场份额

* 交易员认为油市可能吸纳更多伊朗原油

路透伦敦10月21日 - 全球主要的交易商在路透商品峰会上表示，沙特阿拉伯和其它在中东的石油输出国组织(OPEC)重要成员国将会继续大力生产，以占据市场份额，尽管这样做已经导致油市供应过剩加剧并打压油价跌至六年低位。

来自维多、托克(Trafigura和其它大宗商品贸易公司的高级主管都表示，OPEC料不会改变既有策略来削减产能，即便这意味着油价将在低位徘徊很长时间。

“我预计OPEC将继续贯彻已有的生产策略。”托克财务长Christophe Salmon在路透商品峰会上表示。

OPEC的石油部长将于12月4日在维也纳召开会议，以决定产出政策，预计享有低生产成本的富有产油国将与委内瑞拉等收入较低的产油国出现严重分歧，后者希望油价能走升，从而满足他们的预算需要。

商品贸易公司还指出，OPEC可能会给伊朗原油腾出部分市场空间。一旦制裁解除，伊朗料将在明年初增加供应。

伊朗已经表示，在制裁解除后的一周内，伊朗就可以将日产提高50万桶。

伊朗的预期可能已很乐观，但交易商进一步指出，一旦外国投资被允许重返伊朗，那么该国的石油销售必将快速增长。制裁导致伊朗石油出口减少一半至每日约110万桶，2012年之前则为每日250万桶。

这恐将限制油价，维多执行长Ian Taylor认为明年油价将难以站上每桶60美元。(完)