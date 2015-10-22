修正-《路透峰会》油品供过于求，炼油利润恐崩解--贡渥执行长

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(更正：电头日期应更正为21日、非22日)
路透伦敦10月21日 - 贸易公司贡渥(Gunvor)执行长Torbjörn Törnqvist周三表示，全球炼油利润朝向崩解，因产品的供应超出需求。
由于原油价格腰斩至每桶50美元，带动了对汽油、柴油和航煤等油品的需求，使得全球炼油厂在过去一年享有难得一见的强劲利润率。
Törnqvist在路透大宗商品峰会上表示，他预期明年全球需求成长将从2015年的每日约170万桶降至约100万桶。
全球消费放缓，加上未来几个月新炼油产能急速增加，其中大多是柴油产能，正造成炼油获利的压力愈来愈大。
“我预期各地几乎每一种油品都会过剩，”他表示。柴油过剩代表未来数年将持续有结构性的转变。
根据咨询机构Wood Mackenzie的数据，2015年欧洲炼油利润率平均在每桶6美元左右，为该机构1995年开始记录该数据以来的最高水平。
Törnqvist称，并非所有的炼油商都将受到景气滑坡的打击，该公司已采取措施隔离其资产。
除了拥有安特卫普和Inglostadt的炼厂之外，贡渥已经宣布将收购Kuwait Petroleum International旗下的鹿特丹炼厂，从而使其炼油能力达到每日近300,000桶的水平。
不过炼油商还在以较高的开工率运行，主要是为了锁定相对较高的利润，这使得储油设备中的石油产品越积越多。
“炼油利润率还没有糟糕到需要停产的地步，生产出来的馏分油可以存放起来，但这种局面不能一直这样下去，必须有所转变，”Törnqvist称。“炼油利润很快就会面临相当难堪的滑坡。”
他还表示，总体供应过剩会遏制原油价格持续上涨，至少在明年年中前是这样。他说，成品油过剩的情况可能会延续到2017年，主要炼厂维修的频率相对偏低。
“我为何不十分看好炼油利润率原因便在此。”(完) (编译 戴素萍/孙国玉；审校 张明钧)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。