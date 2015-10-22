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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 12:19 BJT

日本债市：公债价格随美债上涨，日股下滑构成支撑

美股下滑，带动美国现货公债价格中止四日连跌，在隔夜市场上涨。

日股日经指数 下滑0.5%，因企业财报季前市场谨慎气氛弥漫。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.010%

五年期公债 0.055% +0.0 0.055%

10年期公债 0.310% -0.5 0.315%

20年期公债 1.075% -1.0 1.085%

30年期公债 1.350% -1.0 1.360%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.45 +0.08 148.37

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/孙茉莉; 审校 王颖/许娜)

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