中国债市动态：长债收益率略走低IRS持稳，央行MLF投放影响有限

路透上海10月22日 - 中国银行间债市周四早盘长债收益率微幅走低，IRS变化不大。交易员表示，央行公开市场本周小幅净回笼，同时昨日通过MLF投放驰援资金面，均对现券影响甚微，而在前期看多情绪影响下，长债收益率延续小幅下行态势，不过目前机构对后市走势存一定分歧。

他们并指出，虽然基本面下行及政策宽松预期支撑下，现券向暖预期仍在，但四季度亦有不少机构选择保住前期盈利而态度偏保守。

“长债收益率下了点，幅度不大，IRS基本没动，”上海一银行交易员表示，央行MLF操作有点意外，对债市影响不大，“MLF利率没动也就没啥其他的意思吧，关键是现在也没人担心流动性。”

中国央行周三称，当日为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1,055亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。

上海一券商交易员表示，前期机构做多一波现券之后，目前看估计不会有趋势性大行情，虽然长期仍看债市慢牛趋势；投资户估计很多都选择保住今年的收益 ，而只有交易盘 套利做波段的偏多。

“只要一有风吹草动，投机资金进场就会加剧市场动荡，”她称。

一级方面，进出口银行上午招标的一年和五年期固息增发债，中标收益率为2.5493%和3.3764%；同时招标的10年期增发债，中标收益率3.6604%；对应投标倍数分别为5.09倍、2.87倍和3.29倍。

央行本周在流动性管理上“收短放长”，因短期资金面持续宽松，公开市场延续净回笼，规模450亿元人民币较上周有所减少；而为应对外汇占款续降以及缴税等因素，本周央行还以MLF（中期借贷便利）投放逾千亿元的六个月中长期资金。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.5350%/3.5305%，上日尾盘为3.5500%/3.5425%。剩余期限近10年的国债150016最新报价 为3.0650%/3.0200%，上日尾盘为3.0700%/3.0200%。