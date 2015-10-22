中国债市动态：长债收益率略走低IRS持稳，央行MLF投放影响有限

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透上海10月22日 - 中国银行间债市周四早盘长债收益率微幅走低，IRS变化不大。交易员表示，央行公开市场本周小幅净回笼，同时昨日通过MLF投放驰援资金面，均对现券影响甚微，而在前期看多情绪影响下，长债收益率延续小幅下行态势，不过目前机构对后市走势存一定分歧。
他们并指出，虽然基本面下行及政策宽松预期支撑下，现券向暖预期仍在，但四季度亦有不少机构选择保住前期盈利而态度偏保守。
“长债收益率下了点，幅度不大，IRS基本没动，”上海一银行交易员表示，央行MLF操作有点意外，对债市影响不大，“MLF利率没动也就没啥其他的意思吧，关键是现在也没人担心流动性。”
中国央行周三称，当日为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1,055亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。
上海一券商交易员表示，前期机构做多一波现券之后，目前看估计不会有趋势性大行情，虽然长期仍看债市慢牛趋势；投资户估计很多都选择保住今年的收益 ，而只有交易盘 套利做波段的偏多。
“只要一有风吹草动，投机资金进场就会加剧市场动荡，”她称。
一级方面，进出口银行上午招标的一年和五年期固息增发债，中标收益率为2.5493%和3.3764%；同时招标的10年期增发债，中标收益率3.6604%；对应投标倍数分别为5.09倍、2.87倍和3.29倍。
央行本周在流动性管理上“收短放长”，因短期资金面持续宽松，公开市场延续净回笼，规模450亿元人民币较上周有所减少；而为应对外汇占款续降以及缴税等因素，本周央行还以MLF（中期借贷便利）投放逾千亿元的六个月中长期资金。
剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.5350%/3.5305%，上日尾盘为3.5500%/3.5425%。剩余期限近10年的国债150016最新报价 为3.0650%/3.0200%，上日尾盘为3.0700%/3.0200%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报100.095元人民币，较上日结算价涨0.03%；10年期国债主力合约T1512 收报99.065元，较上日结算价涨0.14%。(完) (发稿 吴芳；; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。