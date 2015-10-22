《全球汇市》欧元小涨但涨势有限，ECB会议或为进一步QE铺路

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
中国指标股指周四小幅上涨，上日创下五周以来最大单日跌幅，多数交易员将此归因于获利了结。
澳元兑美元 涨约0.3%至0.7228美元，远离上日盘中低点0.7200，此处也是10月14日以来最低点。
周三油价下跌也令加元承压。
加拿大央行周三一如预期维持利率不变，并暗示很长一段时间内都不会升息，该行还下调了明后两年经济成长预估。受此影响，加元兑美元下跌超过1%。
美元兑加元 报在1.3117加元，较纽约尾盘下跌约0.2%，此前一度高见10月5日以来最高的1.3149。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1337 1.1336 0.01 -6.28 1.2097
美元/日圆 119.63 119.93 -0.25 0.14 119.68
欧元/日圆 135.62 135.95 -0.24 -6.61 144.78
美元/瑞郎 0.9592 0.9592 0.00 -3.51 0.9941
英镑/美元 1.5423 1.5416 0.05 -0.96 1.5573
美元/加元 1.3125 1.3137 -0.09 12.97 1.1618
澳元/美元 0.7193 0.7208 -0.21 -11.94 0.8168
新西兰元/美元 0.6751 0.6701 0.75 -13.42 0.7797
澳元/日圆 86.050 86.450 -0.46 -11.95 97.750
新西兰元/日圆 80.760 80.370 0.49 -13.63 93.310
英镑/日圆 184.51 184.88 -0.20 -0.72 186.38
澳元/新西兰元 1.0645 1.0739 -0.88 1.68 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/王兴亚/蔡美珍/汪红英；审校 张明钧/王丽鑫/李爽/高琦)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。