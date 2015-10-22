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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 12:49 BJT

《全球汇市》欧元小涨但涨势有限，ECB会议或为进一步QE铺路

中国指标股指周四小幅上涨，上日创下五周以来最大单日跌幅，多数交易员将此归因于获利了结。

澳元兑美元 涨约0.3%至0.7228美元，远离上日盘中低点0.7200，此处也是10月14日以来最低点。

周三油价下跌也令加元承压。

加拿大央行周三一如预期维持利率不变，并暗示很长一段时间内都不会升息，该行还下调了明后两年经济成长预估。受此影响，加元兑美元下跌超过1%。

美元兑加元 报在1.3117加元，较纽约尾盘下跌约0.2%，此前一度高见10月5日以来最高的1.3149。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1337 1.1336 0.01 -6.28 1.2097

美元/日圆 119.63 119.93 -0.25 0.14 119.68

欧元/日圆 135.62 135.95 -0.24 -6.61 144.78

美元/瑞郎 0.9592 0.9592 0.00 -3.51 0.9941

英镑/美元 1.5423 1.5416 0.05 -0.96 1.5573

美元/加元 1.3125 1.3137 -0.09 12.97 1.1618

澳元/美元 0.7193 0.7208 -0.21 -11.94 0.8168

新西兰元/美元 0.6751 0.6701 0.75 -13.42 0.7797

澳元/日圆 86.050 86.450 -0.46 -11.95 97.750

新西兰元/日圆 80.760 80.370 0.49 -13.63 93.310

英镑/日圆 184.51 184.88 -0.20 -0.72 186.38

澳元/新西兰元 1.0645 1.0739 -0.88 1.68 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/王兴亚/蔡美珍/汪红英；审校 张明钧/王丽鑫/李爽/高琦)

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