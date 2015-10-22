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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 13:17 BJT

《汇市简讯》澳元/美元触发0.72下方的停止单，受CBA消息影响

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* 澳元兑美元在0.7200美元之下的停止单被触发，因澳洲联邦银行(CBA)宣布提高浮动抵押贷款利率

* 受停止单和算法交易影响，澳元迅速跌至0.7182美元

* 汇价今日再度表现压抑，澳元兑新西兰元走势一开始就显得十分沉重

* 澳元兑新西兰元现跌1.0%；澳元兑其他主要商品货币跌约0.4%

* 澳洲联邦银行此举并不出人意料，其他银行料跟随其脚步

* 澳洲央行更加感兴趣的是，欧洲央行、日本央行、美联储以及新西兰央行是否会追随加拿大央行的温和做法

(完)

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(编译 孙国玉；审校 王兴亚)

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