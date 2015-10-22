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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 13:54 BJT

台湾股市：量缩近收平，消息面真空后市料陷入盘整

路透台北10月22日 - 台湾股市周四近收平。分析师指出，消息面呈现真空，近期台股量缩整理，后市不排除持续在此间水位震荡盘整。

台湾加权股价指数 收跌0.01%，报8,608.46点；今日成交初值 为753.43亿台币，上交易日修正后为896.80亿。

〞今天还是量缩狭幅震荡，...接下来可能在这边维持。〞台新投顾黄文清协理称。

他并表示，到年底前盘势还是可能在此间狭幅震荡，主要还是外资偏多、政策护盘，且预估因台币汇率走贬，第三季出口厂商预料将有可观的汇兑收益，令第三季的财报亮眼。

不过他也认为，短期之内台股若缺乏消息面的刺激，则将在8,600点附近盘整待变。明天台股走势区间料在8,550-8,650点。

亚洲股市周三小跌；本地时间13:45，MSCI亚太明晟指数 跌0.36%，中国股市沪综指 跌0.48%，韩股 则是下跌1.0%。(完)

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