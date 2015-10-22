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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 13:47 BJT

更新版 1-韩股业绩：现代汽车第三季净利降23%逊于预估，中国销售放缓

现代和起亚汽车在中国下调了运动型车(运动休旅车，SUV)的价格，并于8月撤换了在中国的三位高管，因其在中国汽车市场的销售受挫尤其严重。

现代汽车此前表示，公司在中国的汽车产量较上年同期减少17.4%，至214,414辆，为2012年第二季以来的最低。

业绩公布前分析师称，现代汽车第三季销售触底，从第四季开始料重获动能，主要受益于新款车推出，以及韩元兑美元走软。

7-9月韩元兑美元较上年同期平均贬值12.2%。

0524GMT时，现代汽车下跌1.84%，韩国综合股价指数下挫1.02%。(完)

(编译 张若琪/于春红; 审校 李春喜/郑茵)

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