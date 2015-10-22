澳洲金融：澳洲联邦银行将浮动抵押贷款标准利率上调15个基点

路透悉尼10月22日 - 澳洲联邦银行(CBA) 周四表示，将把浮动抵押贷款利率标准上调15个基点，部分抵消不断升高的监管成本。

上周西太平洋银行(Westpac Banking Corp) 将面向自住房及投资房的浮动抵押贷款利率调高20个基点，这相当于收紧货币，可能迫使澳洲央行在11月政策会议下调已处于纪录低位2.0%的利率。

澳洲周二接受了政府一项调查所给出的多数关键建议。调查呼吁加强澳洲四大银行的竞争并充实资本储备，同时对1.2万亿美元的超级年金系统进行改革。

澳洲联邦银行将把面向自住房贷款的浮动抵押贷款标准利率上调至5.60%，面向投资房的利率上调至5.87%，11月20日起生效。(完)