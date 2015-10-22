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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 13:40 BJT

新兴汇市：中国疑虑打压多数亚币下跌，印尼卢比受资金流入股市推升

亚洲 当日 今年以来 2014年

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日圆 119.72 119.93 +0.18 -0.05 119.66

坡元 1.3922 1.3945 +0.17 -4.76 1.3260

台币 32.434 32.558 +0.38 -2.21 31.718

韩元 1138.10 1132.50 -0.49 -3.41 1099.30

泰铢 35.60 35.57 -0.08 -7.58 32.90

菲律宾披索 46.53 46.47 -0.13 -3.89 44.72

印尼卢比 13525.00 13712.00 +1.38 -8.47 12380.00

印度卢比 65.12 65.12 -0.00 -3.21 63.03

马币 4.2810 4.2800 -0.02 -18.33 3.4965

人民币 6.3480 6.3482 +0.00 -2.27 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜/王颖；审校 王兴亚/郑茵)

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