台湾债市：五年券殖利率收跌盘中创一个半月低位，反应美债和标债利多

* 五年指标券殖利率收跌，盘中一度创一个半月低位 * 10年104/12期增额券明日料较现券高0.5-1基点开出 * 明日五年公债殖利率区间料在0.755%-0.785% 路透台北10月22日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周四收跌，盘中一 度创下一个半月低位。交易员指出，美债偏多，加以20年券的标售结果买气良好，双双激励 了五年及十年券殖利率向下。 交易员表示，银行踊跃买进20年券，显示市场资金偏多，无处消化。而殖利率前端的短 券，也会受惠于银行短钱泛滥而有不差的买气。但10年券104/12期则受限未来将二次增额发 行，且目前殖利率水位难以吸引投资盘，最不被看好。 〞五年、十年、二十年，现在大家最不爱的大概就是十年了，〞一位证券商交易员表示 。 他们认为，104/12期标售时高于预期，显示投资盘当时并未现身。冷券市场也看得到10 年左右的券卖压一直颇大，仍需要消化。明天104/12期公债的增额发行券的首日发行前交易 ，预料将可能比现券高0.5-1基点开出。 〞之前十年券(when-issued)TRADE在下面、标在上面，大家还有阴影在，〞一位大型银 行交易员表示。 不过，交易员也提到，尽管10年券买气不好，不过殖利率走高幅度也不会太大，毕竟上 日标售20年长券的结果有利多方，短期内空头还不太敢轻举妄动。 至于五年券的情况，他们表示，五年券虽今日一度走低至一个半月的最低，但目前3.5 年-五年券殖利率有愈压愈平的情况，这表示五年券殖利率向下的空间愈见压缩。 〞愈来愈没肉...盘中也是有银行在出券，〞前述银行交易员说。 五年期公债104/13期殖利率周四盘中最低在0.7602%，是逾一个半月的低位；前低是9月 8日0.7500%。 台湾央行周三表示，财政部委托标售的20年期公债104/14 得标利率为1.84 3%，低于市场预估的1.85-1.90%区间，发行金额为300亿台币。 美国公债价格周三上涨，结束了之前的四日连跌，因股市下跌，日本出口数据令人失望 ，人们对全球经济增长的担忧重燃，打压了美国将很快升息的前景。 指标10年 期美国公债 价格涨12/32，收益率报2.03%。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.755%-0.785%；10年公债104/12期 A04112=TWO则在1.175-1.195%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.35 0.7695% 0.7602-0.7740% 118.50 本周余日国际重要经济数据和事件有： 10/22(四)：韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10月央行利率决定(再融资利率)；欧元 区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销 售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国 下议院财政委员会讨论英国央行议 案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行管理委员会会议。 10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit 制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值； 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(P M I)。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8250 10 104/12 1.1785 5 104/13 0.7695 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)