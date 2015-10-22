《国际主要央行公开市场操作一览》--10月22日

路透上海10月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)美联储9月17日决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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10/21 隔夜逆回购 -1,510.82 0.05%

10/20 隔夜逆回购 -1,462.57 0.05%

10/19 隔夜逆回购 -1,363.60 0.05%

10/16 三天逆回购 -1,236.37 0.05%

10/15 隔夜逆回购 -1,002.47 0.05%

《本周主要新闻》

--旧金山联储总裁威廉姆斯表示，尽管来自海外的不利因素正在压低美国通胀，但美联储仍应尽快开始升息使经济成长速度放慢，以免变得难以为继。他预测，美国经济在明年将成长约2%或2.25%，速度足以令失业率降至“远低于”5%的水平，并开始推动通胀升向美联储的2%目标。

--纽约联储总裁杜德利表示，美联储决策者之间的意见不像看起来那般分歧，而且大都根据相同的框架来决定升息时间。他认为，失业率的下降最终将导致价格水平上升，并称他不需要看到价格上涨，就会对通胀上升充满信心。克利夫兰联储总裁梅斯特则表示，不同的意见则反映了互相抵触的经济数据，她对于矛盾观点的出现并不感到意外。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/21 七天期反向交易 1.40亿美元 0.63%(固定利率)

10/20 七天期反向交易 659.082 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼认为，欧元区需要更进一步的举措，可能是更宽松的财政政策，以此促使经济成长。诺沃特尼在接受波兰Rzec zpospolita采访时表示，“这需要施行结构性改革和财政政策。”

--诺沃特尼此前表示，需要采取新措施来提振欧元区成长，而通胀仍持续低于欧洲央行目标，甚至排除能源价格的通胀亦是如此。诺沃特尼呼吁采取新措施提振欧元区需求、改善竞争力、并加强区内经济一体化。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 244,660

上周三 238,890

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当期变化 +5,770

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--尽管中国经济放缓等外部风险若隐若现，但日本央行维持对全国九个地区的乐观评估不变，表明央行认为尚无必要立即进一步扩大货币刺激规模。日本央行在对日本地区经济的季度评估报告中称，许多地区的资本支出在逐步增加，而且在就业状况改善的推动下，民间消费依然坚挺。所有地区的经济在复苏或逐步复苏。但有四个地区给出的产出前景预期较三个月前黯淡，其中包括西部和中部地区，即日本大型汽车和电子产品出口商所在地，反映出新兴市场需求疲软。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.86%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，今日共发行1,455.30亿台币定存单；与当日存单到期金额1,458.30亿台币相较，存单发行余额减3亿。

--台湾央行周二公布，共发行5,469.5亿台币定存单；与当日存单到期金额5,479.50亿台币相较，存单发行余额减10亿。

--台湾央行周一公布，共发行524亿台币定存单；与当日存单到期金额524亿台币相较，存单发行余额无增减。 (完)