国际油市：美元走软支撑油价微涨，守在三周低点上方

周四美元指数 走低。美元走软之后，石油等以美元计价的大宗商品对使用其他货币的买家来说更为便宜。

但分析师称，来自美元的支撑不大可能标志着石油价格下行趋势的结束。

“我不想说油价已真正进入反弹行情，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说，“我要看到美国原油价格高于每桶46美元，才能说下行趋势已经结束了。”

本周市场对全球供应过剩的担忧使油价再次承压，因数据显示，美国原油库存增幅是分析师预估水平的两倍多。

美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，10月16日止当周美国原油库存 增加800万桶至4.766亿桶，分析师预估为增加390万桶。

“美国石油产量数据强劲，日产量一直在900万桶下方波动，这使油价保持在低位，”新加坡辉立期货在周四的报告中表示。

“但乐观的一面是，活跃钻机数量仍在下降，这意味着美国原油产量很快下滑。”

但Spooner说，美国页岩油产量下滑幅度不像人们想象的那么大，尽管钻机数量已经从4月的800台下降至目前的不到600台。(完)

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