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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 14:15 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走软，因日股下跌拖累欧元/日圆

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* 欧元/美元下跌，一定程度上受欧元/日圆下跌拖累，因日经指数大跌，且美元/日圆也下跌

* 欧元/美元报1.1330美元，稍早触及1.1351高点，欧元/日圆在136.05-135.60日圆

* 欧元在欧洲央行召开政策会议前跌幅有限，但仍有传闻称，央行可能会放松政策

* 市场因而做空欧元，但如果央行按兵不动，而且也不发表鸽派言论，则欧元可能会反弹

* 当前点位上下方的大规模期权到期，将抑制欧元/美元走势

* 即便欧洲央行意外放松政策/发表鸽派言论，欧元/美元的跌势仍可能有限 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 于春红)

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