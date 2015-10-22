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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 14:28 BJT

日本股市：收跌，因投资者在欧洲央行政策会议前获利了结

路透东京10月22日 - 日股周四在淡静交投中收跌，回吐稍早涨幅，因投资者在欧洲央行今日稍晚召开政策会议前获利了结。此次会议可能透露该行关于量化宽松措施的计划。

日经指数 收盘跌0.6%至18,435.87点。

东证股价指数 跌0.6%至1,518.22点，成交量仅18.4亿股。

JPX-日经400指数 跌0.6%至13,590.55点。(完)

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