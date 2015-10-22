《路透晚报》--10月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中英关系：中英签署620亿美元商业协议，习近平称中国经济不会硬着陆

中国国家主席习近平签署了价值数百亿美元的协议，包括为英国核电站提供资金，这也是他访问英国期间最受外界瞩目的事情。英国首相卡梅伦希望习近平此行将带动一波来自中国的投资热潮。在接受了一天的热情接待后，习近平周三开始与卡梅伦在首相官邸商讨价值400亿英镑(620亿美元)的协议，并签署了具有里程碑意义的核协议。

--中国经济：负面清单不是基层治理免责牌，防止出现不作为心态--人民日报

人民日报周四刊登时评，实行市场准入负面清单制度，定出政府的“不可为”，正是在法规完善、公共服务、调研决策、事后监管等方面标记出了更明确的“可为”，并不是基层治理的免责牌。

--《独家新闻》中国本土制造支线飞机将交付使用，但未获美国认证

中国首架本土设计的客机将在没有取得美国认证的情况下交付使用，这可能会削弱该客机的国际信誉，并挫伤中美两国监管部门的联合安全计划。

--香港数据：9月综合CPI按年升幅缩窄至2%，通胀短期内仍然受控

香港政府统计处周四公布，今年9月综合消费物价指数（CPI）按年升2%，低于8月份2.4%的水平，因电力燃料费特别回扣在月内生效，以及房屋委员会去年9月上调公屋租金的影响消失。

【金融】

--全球金融：港交所称筹划＂伦港通＂，连接伦敦和香港大宗商品市场

香港交易及结算所宣布，正计划筹划＂伦港通＂，连接伦敦和香港大宗商品市场。港交所表示，在＂伦港通＂实施后，希望通过推出更多以人民币计价的商品期货产品来推动人民币国际化进程。

--全球金融：中国建设银行同意购买LME经纪公司Metdist多数股权

中国建设银行周三公布，将收购英国金属交易公司Metdist Trading Limited的多数股权，成为可进入有着138年历史的伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易的第二家中国公司。

--两岸金融：“金保三会”达成持续推动两岸保险业务往来等共识--台湾金管会

台湾金管会周四表示，第三度两岸保险监理平台会议“金保会”达成持续推动两岸保险业务往来等决议，顺应大陆上海、广东、天津、福建等自贸区对保险业开放措施，大陆保险监理机构将对于符合条件的台资保险公司到自贸试验区设立经营机构，给予必要的支持与协助。

【固定收益】

--《分析》中国央行“收短放长”，保基础货币及稳增长仍需宽松政策护航

中国央行本周在流动性管理上“收短放长”，因短期资金面持续宽松，公开市场延续净回笼，规模450亿元人民币较上周有所减少；而为应对外汇占款续降以及缴税等因素，本周央行还以MLF（中期借贷便利）投放逾千亿元的六个月中长期资金。

--中国债市：11家机构获批进入银行间债市，含QFII、境外机构及RQFII

中国人民银行金融市场司周四公告称，新批准11家机构进入银行间债券市场，包括两家QFII(合格境外机构投资者)、四家境外机构以及五家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。

--中国债市动态：长债收益率略走低IRS持稳，央行MLF投放影响有限

中国银行间债市周四早盘长债收益率微幅走低，IRS变化不大。交易员表示，央行公开市场本周小幅净回笼，同时昨日通过MLF投放驰援资金面，均对现券影响甚微，而在前期看多情绪影响下，长债收益率延续小幅下行态势，不过目前机构对后市走势存一定分歧。

--中国货币市场：千亿MLF助资金面续稳，供需两旺推动回购成交迭创新高

中国银行间市场周四主要加权回购利率走稳。交易员表示，昨日央行开展逾千亿中期借贷便利(MLF)有益银行间流动性平稳，但在近期资金面偏宽局面下，边际改善有限；随着缴税步入尾声，流动性短期更无明显压力，有望继续向好。

--中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月

中国财政部周四公告，将于周五(23日)招标发行100亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。

--中国新债：国开行下周二招标发至多235亿五期债，1/3年可银行柜台分销

中国国家开发银行周四公告，将于下周二(27日)招标发行五期固息债，总额不超过235亿元人民币，期限一至10年；其中一年及三年期可分别追加发行15亿元及10亿元，用于商业银行柜台分销。

--中国新债：宁夏下周四将招标发行总额161.28亿元一般及专项地方债

中国宁夏回族自治区财政厅周四公告，将于下周四(29日)招标发行总额161.2776亿元人民币的地方债，其中一般债规模95.1011亿元，专项债分两批，分别为59.1765亿元和7亿元。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率2.5493%，10年3.6604%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年和五年期固息增发债，中标收益率为2.5493%和3.3764%；同时招标的10年期增发债，中标收益率3.6604%；对应投标倍数分别为5.09倍、2.87倍和3.29倍。

【外汇】

--中国外汇：前三季银行结售汇逆差，当前资本流出不属恐慌性外逃--外管局

中国国家外汇管理局副局长王小奕周四称，今年前三季度银行结售汇和代客涉外收付款总体均呈现逆差，确实出现资本流出，但不属于恐慌性的资本外逃。从宏观因素上看，人民币不存在持续贬值基础，有信心实现中长期的国际收支稳定。

--中国汇市：人民币早盘随中间价微跌，结售汇数据符合预期影响有限

人民币兑美元即期周四早盘随中间价微跌，整体波幅较之前明显收窄。交易员称，外管局最新公布的三季度结售汇数据基本符合预期，对市场影响有限，预计人民币料将延续区间双向波动，直至人民币纳入SDR（特别提款权）评定结果揭晓。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升1.4%，小盘股领涨大盘维持结构性反弹行情

中国股市沪综指周四反弹收升1.4%。分析师指出，昨日大跌后今日大盘低开高走，尾盘再次出现大幅拉升，盘中个股重新活跃，小盘股领涨令场内人气得以维系，目前推动本轮反弹的动力仍具备，料大盘短线仍将维持结构性反弹行情。

--中国国企：中广核和中核集团拟组建华龙公司，方案已上报

上海证券报周四报导，由中国国家能源局牵头，中广核和中核集团协商，拟成立华龙合资公司，以进一步融合中核集团和中广核集团掌握的第三代核电技术“华龙一号”，在核电出口竞标中统一主体，减少内耗。

--中国个股：上海建工牵手建行设立产业基金，规模100亿元

上海证券报周四报导，中国上海建工集团与建设银行上海分行签约联合发起设立产业基金，总规模100亿元人民币。分析认为，这一企银产业基金的问世是金融资本与建设行业产业资本的又一次战略联盟，有利于双方发挥优势携手拓展境内外基础设施投资市场。

--中国能源：发改委初步确认山东汇丰石化可使用进口原油416万吨/年--行业网站 中国石油和化学工业联合会周四公告，中国国家发改委专家组初步确认四家山东公司的可使用进口原油额度，其中，山东京博石油化工可使用进口原油331.2万吨/年。

--企业并购：千百度将以1亿英镑收购英国玩具零售商Hamleys--消息

熟悉内情的消息人士周四表示，在香港上市的女鞋零售商--千百度将以约1亿英镑（1.5432亿美元）收购英国玩具零售商Hamleys。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)