《路透晚报》--10月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：人民币不存在持续贬值基础，扩大自贸区金融改革试点--李克强

中国总理李克强表示，人民币不存在持续贬值的基础，下一步将扩大上海自贸区金融改革试点，加快推进人民币利率市场化，逐步完善人民币汇率形成机制。

--中国房地产：9月房价续涨同比有望年内转正，但一线热三线冷分化格局依旧

楼市成交在金九月继续高位运行，带动中国房价延续回暖之势。最新数据显示，9月70城房价同比跌幅大幅收窄，环比则续涨；同时，一线偏热三线偏冷的分化格局仍未改变。

--《焦点》中钢债务问题令中国国有企业改革计划存疑

中钢股份可能发生债务违约，让中国政府进退两难：信守承诺让市场力量在这个国有部门起作用，还是介入保住就业和中钢存活。中国最大国有钢铁企业中钢集团旗下中钢股份周一将债券回售登记时间延后，并延期支付本期利息，令人担心中国庞大的国有企业违约风险加剧。

--中国经济：至2025年推动性别平等可为中国创造16万亿GDP增长--麦肯锡

国际领先咨询公司--麦肯锡旗下研究机构麦肯锡全球研究院最新发布报告显示，缩小性别差异将对经济增长起到超预期的积极作用。据预测，至2025年，推动性别平等将使中国具备16万亿元人民币（2.5万亿美元）的国内生产总值（GDP）增长潜力，平均每年新增一个百分点以上的GDP增长率。

【金融】

--中国金融：上海自贸区将率先放开资本项目，建国际金融资产交易平台

中国央行研究局局长陆磊周五表示，上海自贸区将率先实现人民币资本项目可兑现，扩大人民币的跨境使用，最终推动人民币和资本“走出去”，并探索构建国际金融资产交易平台。

--中国金融：当前国际国内形势下需高度关注金融部门风险--央行副行长

中国央行副行长潘功胜指出，过去六年来中国金融业稳定健康发展的基础得到进一步夯实，但在当前的国际国内经济形势下，金融部门的风险需要高度关注。

--中国央行：市场流动性充裕，股市并非中国经济“晴雨表”--马骏

中国央行研究局首席经济学家马骏周四表示，当前银行间市场流动性充裕，应更多关注各项政策传导机制。同时，股市大幅度波动对GDP、固定资产投资和消费增速不能产生重要影响，不能用股票指标来预测经济。

--全球金融：中国建设银行将加入LBMA金价定价机制

伦敦金银市场协会(LBMA)黄金定价活动的主管方--洲际交易所周四发布声明称，中国建设银行将参与每日两次的确定黄金基准价的电子竞价活动。

【固定收益】

--中国债市动态：买气不减现券向暖势头延续，周末宽松政策预期再度升温

中国银行间债市周五早盘中长债收益率继续下行，幅度3-4个基点。交易员表示，早间现券延续做多情绪，二级市场整体向暖势头不改，各个期限品种收益率均不同程度走跌，中期金融债和老国开债品种下行幅度略甚。

--中国货币市场：缴税累加影响致资金面稍收敛，银行间回购成交再上台阶

中国银行间市场周五隔夜和七天加权回购利率变动仍有限。随着连续多日来的缴税累加影响显现以及正逢清华控股可交换债申购，资金需求进一步上升，回购成交量再上台阶，资金面亦稍显收敛。

--中国票据市场：转贴利率低位窄幅波动，上下两难僵持局面料延续

中国票据市场本周转贴利率维持低位窄幅波动，周初略显上翘之势，但随后很快走稳；目前资金成本下降缓慢，抑制票据利率下行空间，不过宽松政策环境下，被动配置需求依旧支撑市场需求，票据利率上下两难的僵持局面料将延续。

--新债招标：中国六个月期贴现国债加权中标收益率2.3891%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.3891%，边际中标收益率2.4488%，投标倍数为2.68倍。

--新债招标：上海五至10年三期一般地方债利率均落在下限--业内人士

业内人士周五透露，中国上海市上午招标的五年、七年和10年一般地方债，中标利率分别为2.93%、3.10%和3.08%，均落在投标下限。三期债投标倍数依次为3.54倍、2.21倍和2.18倍。

【外汇】

--《人民币综述》冲刺入篮步步为营，中国志在必得

相比8月国际货币基金组织（IMF）对人民币是否纳入特别提款权（SDR）货币篮子的初评， 中国经历三个月的积极准备，努力解决IMF初评时提出的关切；在即将来临的11月“大考”，人民币入篮或已十拿九稳。

--中国汇市：人民币早盘走稳，大行维稳助市场区间窄幅波动

人民币兑美元即期周五早盘走稳，盘初一度跟随中间价走弱。交易员称，周末整体市场情绪偏谨慎，早盘波幅较窄。虽然与离岸价差一度扩至逾300点，但套利交易并不是很凶，当然这也要归功于大行出手维稳市场，预期市场近期将延续区间波动。

--投行观点：中国可能将把外汇储备中的10%配置为英镑--摩根士丹利

摩根士丹利分析师称，在中国3.5万亿美元外汇储备中，该国料将把其中约10%的份额配置为英镑，这是其他新兴市场央行英镑持有量的两倍。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.3%，中小盘个股持续活跃激发市场人气

中国股市沪综指周五收升1.3%，中小盘个股持续活跃激发市场人气。分析师指出，短期大盘经过休整后重拾升势，近期改革文件密集出台，市场对“十三五”规划预期较高，央企重组等概念股轮番领涨，炒作热点此起彼伏，料后市大盘仍有反弹空间。

--《技术分析》中国股市沪综指反弹格局仍在延续

中国股市沪综指本周出现较大震荡，反弹一度受阻但终得以延续。技术面显示，进入3,400点之上后，多空拉锯虽激烈但多头仍略占上风，短线将继续推升股指上试3,500点附近；中线看，低位进场筹码获利卖压明显加大，股指难站稳3,500上方，冲高后有再次回落要求。

--《台湾金融市场一周展望》欧洲将扩大宽松炒热资金行情，股债料同步受惠

欧洲央行总裁德拉吉周四暗示最快在12月推出新的刺激措施，推升资金行情持续延烧，并点燃资金入市热情。市场普遍预料，下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)维持利率不变，年底前资金派对不会打烊，下周台湾股债市有望同步受惠持续偏多反应。

--中国金属：2016年中国精炼铜需求料将增长4-4.5%--安泰科

中国国家支持的研究公司安泰科资深分析师何笑辉表示，中国2016年的铜需求料增加4-4.5%，确切水准要视经济增长、电力项目的投资及银行对中小型工厂的信贷情况而定。

--中港个股：建设银行称拟成立工程造价咨询子公司，并将积极申请财险牌照

中国建设银行周五称，该行下一步将申请工程造价咨询子公司，并将积极申请财险牌照。

--路透专访：比亚迪或选择英国首推插电式混合动力车，冀望拓展欧洲市场

比亚迪欧洲公司总经理何一鹏接受路透采访称，比亚迪或可通过在英国销售插电式混合动力车切入欧洲乘用车市场。

--中国个股：国信证券称公司总裁今去世，公司各项经营活动一切正常