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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/10/23

经济指标                   时间        最新数据    前次数据      下次公   预估值 
                                                                  布       
 商品出口(y/y)              9月           -14.6%      -14.8%      11/9     --
 商品进口(y/y)              9月           -24.4%      -16.7%      11/9     --
 外销订单(y/y)              9月            -4.5%       -8.3%      11/20    --
 经常帐盈余(亿美元)         第二季        +165.5      +220.1  r   11/20    --
 国际收支(亿美元)           第二季         +41.7       +38.1      11/20    --
 M2货币总计数(y/y)          8月           +6.01%      +6.06%      10/23    --
 *季调失业率                9月            3.79%       3.74%      11/23    --
 工业生产指数(y/y)          8月           -5.46%      -2.66%  r   10/23    --
 外汇存底(亿美元)           9月底       4,247.91    4,247.91      11/5     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)   9月           +0.28%      -0.45%      11/5     --
 国内生产总值(GDP) (y/y)    第二季        +0.52%      +3.84%      --       --
                                      (Q2统计值)  (Q1统计值)               
 重贴现率(%)                9月24日       1.750%      1.875%      --       --
  
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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