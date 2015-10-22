全球金市：金价在一周低位附近徘徊，因美元持坚

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
最近几周，由于对全球经济的疑虑，市场对升息的预期已推后至明年，不过鉴于近期美国经济数据强劲，部分人士仍未完全排除12月升息的可能性。
“我们的基本预估仍是美国升息与金价下跌，尽管美联储意外在12月维持利率不变，令金价进一步走跌的可能性同样存在，”高盛在报告中表示。高盛的分析师认为12月升息的机率约为60%。
高盛对金价的预估维持不变，预估未来三个月黄金价格在1,100美元，未来六个月在1,050美元，未来12个月为1,000美元。
交易商将关注当日稍晚的美国数据，从中寻找美国经济强度及其对美联储货币政策影响程度的线索。
路透技术分析师王涛表示，由于金价已跌破1,168美元支撑，因此可能下探1,155美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1168.2 1.5 0.13
现货银 15.7 0.02 0.13
现货铂金 1003.4 3.9 0.39
现货钯金 675.75 3.75 0.56
COMEX期金 1168.6 1.5 0.13
COMEX期银 15.735 0.025 0.16
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/陈宗琦; 审校 王兴亚/李春喜)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。