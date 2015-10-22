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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 15:19 BJT

全球金市：金价在一周低位附近徘徊，因美元持坚

最近几周，由于对全球经济的疑虑，市场对升息的预期已推后至明年，不过鉴于近期美国经济数据强劲，部分人士仍未完全排除12月升息的可能性。

“我们的基本预估仍是美国升息与金价下跌，尽管美联储意外在12月维持利率不变，令金价进一步走跌的可能性同样存在，”高盛在报告中表示。高盛的分析师认为12月升息的机率约为60%。

高盛对金价的预估维持不变，预估未来三个月黄金价格在1,100美元，未来六个月在1,050美元，未来12个月为1,000美元。

交易商将关注当日稍晚的美国数据，从中寻找美国经济强度及其对美联储货币政策影响程度的线索。

路透技术分析师王涛表示，由于金价已跌破1,168美元支撑，因此可能下探1,155美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1168.2 1.5 0.13

现货银 15.7 0.02 0.13

现货铂金 1003.4 3.9 0.39

现货钯金 675.75 3.75 0.56

COMEX期金 1168.6 1.5 0.13

COMEX期银 15.735 0.025 0.16

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/陈宗琦; 审校 王兴亚/李春喜)

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