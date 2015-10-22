《中国企业债发行日程表》--10月22日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *泸州市城市 7 10 10/27簿记建档 -- AA 10/28-10/30 银河证券 停车场建设项目项目收益债券 (附第五年末发行人票面利率选择权和投资者回售选择权)
(第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金)
(泸州市兴泸投资集团有限公司提供差额补偿及担保) ========================================================================================= 大同经济 20 7 10/21簿记建档 *4.49% AA 10/22-10/26 国开证券 建设投资 (第三年起每年末偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 盘锦双台子区 5.5 7 10/22簿记建档 上限7.80% AA- 10/23-10/26 东方花旗证券 经开投资城市停车场建设专项债券 (第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资公司提供担保) ========================================================================================= 浏阳工业 15 7 10/22簿记建档 上限5.90% AA 10/23-10/26 财富证券 新城建设开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 山东魏桥铝电 10 7 10/23簿记建档 *上限5.80% AA+ 10/26-10/28 广发证券
(第4年末附发行人和投资者选择权/宏桥集团和山东宏桥新型材料公司提供担保) ========================================================================================= 贵阳公路 15 7 10/27簿记建档 -- AA 10/28-10/30 中信建投证券 桥梁工程 (第3-7每年末还20%，中债信用增进投资股份有限公司担保) ========================================================================================= 邳州经济 10 7 10/28簿记建档 上限6.00% AA 10/29-11/2 广发证券 开发区经发建设 (第三年起每年末偿还20%本金) 德邦证券 ========================================================================================= 泰兴虹桥园 6 7 10/28簿记建档 上限6.02% AA 10/29-11/3 申万宏源证券 工业开发 (第三年起每年末偿还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== *内江市兴元实业 5 4 10/29簿记建档 -- AA 10/30-11/3 平安证券 小微企业增信集合债券 (附第三年末发行人票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。