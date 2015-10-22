台湾汇市：台币连贬三日创一周低位，离岸人民币与韩元走弱

* 韩元与离岸人民币疲弱，中国经济疑虑又起 * 下周FOMC将举行议息会议，美元空单先回补 * 明日实质交易区间暂看32.400-32.500 路透台北10月22日 - 台币兑美元 周四收贬1角，为连续第三日收低并创一周低位。交易员指出， 主要跟随韩元与离岸人民币 的疲弱走势，不过出口商在32.400上方持续的抛汇，令台币整日维持狭幅 整理走势，交易也略显清淡。 他们表示，下周美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将举行议息会议，此前美元空头料回补以降低 风险，非美货币将承压，不过台币因有月底出口商抛汇力道挹注，贬值幅度料将有限。 〞很淡，今天就是出口商卖(美元)，外资买，但下午外资买盘不见了，才会丢到32.400。〞一位银行交易 主管说。 他表示，午后离岸人民币贬值幅度扩大，显示海外对中国基本面不佳的疑虑升高，且近期国际油价下跌、 日本出口转差等消息，都有利于国际美元转强，在此情形下，台币料将跟随非美货币弱势整理。 另一公股银行交易主管则指出，今日外资保管行持续买进美元，不过出口商的抛汇力道更大，预料在月底 前，出口商的例行抛汇压力将支撑台币，短线台币兑美元将陷于区间整理。 台币兑美元今日收低1角报32.658，前低为14日的32.742。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度扩大。指标一个月美 元/台币远汇 尾盘报32.459/32.539，上日收在32.490。 今日台币实质交易区间在32.400-32.474；上日交易区间在32.345-32.488。交易员预估，明日台币实质交 易区间暂看在32.400-32.500。 新兴亚币周四多下跌，因上日中国股市大跌，加剧了中国经济放缓的忧虑。 韩元兑美元KRW =KFTC国内收报1,138.6，较上日收盘1,132.5贬值0.5%。 台湾股市周四近收平。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超22.91亿台币，连六个交易 日买超共计332.51亿台币。 本周国际重要经济数据和事件： 10/22(四)：欧洲10月央行利率决定(再融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气 指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政 委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行管理委员会会议。 10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit制造业采购经理人 指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；欧元区Markit制造业采购经理人指数 (PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.658 32.558 32.400-32.670 32.665 5.49 7.36 司 元太外汇经纪公 32.656 32.556 32.405-32.663 32.663 3.17 2.28 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.030/0.050 0.020/0.030 美元/台币六个月期 0.010/0.040 -0.005/0.015 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 林高丽)