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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 16:45 BJT

台湾汇市：台币连贬三日创一周低位，离岸人民币与韩元走弱

* 韩元与离岸人民币疲弱，中国经济疑虑又起
    * 下周FOMC将举行议息会议，美元空单先回补
    * 明日实质交易区间暂看32.400-32.500

    路透台北10月22日 - 台币兑美元 周四收贬1角，为连续第三日收低并创一周低位。交易员指出，
主要跟随韩元与离岸人民币 的疲弱走势，不过出口商在32.400上方持续的抛汇，令台币整日维持狭幅
整理走势，交易也略显清淡。
    
    他们表示，下周美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将举行议息会议，此前美元空头料回补以降低
风险，非美货币将承压，不过台币因有月底出口商抛汇力道挹注，贬值幅度料将有限。    
    
    〞很淡，今天就是出口商卖(美元)，外资买，但下午外资买盘不见了，才会丢到32.400。〞一位银行交易
主管说。
    
    他表示，午后离岸人民币贬值幅度扩大，显示海外对中国基本面不佳的疑虑升高，且近期国际油价下跌、
日本出口转差等消息，都有利于国际美元转强，在此情形下，台币料将跟随非美货币弱势整理。
        
    另一公股银行交易主管则指出，今日外资保管行持续买进美元，不过出口商的抛汇力道更大，预料在月底
前，出口商的例行抛汇压力将支撑台币，短线台币兑美元将陷于区间整理。
    
    台币兑美元今日收低1角报32.658，前低为14日的32.742。    
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度扩大。指标一个月美
元/台币远汇 尾盘报32.459/32.539，上日收在32.490。 
    
    今日台币实质交易区间在32.400-32.474；上日交易区间在32.345-32.488。交易员预估，明日台币实质交
易区间暂看在32.400-32.500。
    
    新兴亚币周四多下跌，因上日中国股市大跌，加剧了中国经济放缓的忧虑。 韩元兑美元KRW
=KFTC国内收报1,138.6，较上日收盘1,132.5贬值0.5%。   
    
    台湾股市周四近收平。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超22.91亿台币，连六个交易
日买超共计332.51亿台币。 
    
    本周国际重要经济数据和事件：    
    
    10/22(四)：欧洲10月央行利率决定(再融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气
指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政
委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行管理委员会会议。
    
    10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit制造业采购经理人
指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；欧元区Markit制造业采购经理人指数
(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)。
 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      32.658      32.558   32.400-32.670  32.665     5.49    7.36
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      32.656      32.556   32.405-32.663  32.663     3.17    2.28
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             0.030/0.050           0.020/0.030
 美元/台币六个月期             0.010/0.040          -0.005/0.015
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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