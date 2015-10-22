《汇市简讯》若英国9月零售销售好于预期，英镑兑美元可能升至1.55

投行观点：Harris目标价从102美元上调至110--巴克莱
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0708GMT
* 若英国9月零售销售数据好于预期，则英镑兑美元可能升至1.55美元
* 数据将在0830GMT公布。路透调查得到的平均预期为增长0.3%
* 27名受访者中给出的最高预期为增长1.0%，最低预期为增长0.1%
* 1.55为关键阻力位
* 1.5477为周三高点，1.5410为之后所及低点。1.5400为10月16日低点 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张明钧)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选