《汇市简讯》若英国9月零售销售好于预期，英镑兑美元可能升至1.55

0708GMT

* 若英国9月零售销售数据好于预期，则英镑兑美元可能升至1.55美元

* 数据将在0830GMT公布。路透调查得到的平均预期为增长0.3%

* 27名受访者中给出的最高预期为增长1.0%，最低预期为增长0.1%

* 1.55为关键阻力位

* 1.5477为周三高点，1.5410为之后所及低点。1.5400为10月16日低点 (完)

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