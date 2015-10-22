更新版 1-韩股业绩：LG显示器第三季获利下降30%，因消费电子产品需求放缓

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路透首尔10月22日 - 全球最大液晶显示器(LCD)面板生产商--韩国LG显示器 称，第三季获利下滑30%，不及市场预估，因消费电子产品整体需求减弱。

该公司周四公布，7-9月营业利润3,330亿韩元(2.93亿美元)，上年同期获利4,740亿韩元，而汤森路透SmartEstimate所调查26位分析师的平均预期为3,580亿韩元。

中国等大型市场增长放缓以及新兴市场货币走软，对消费电子产品生产商的销售造成冲击，导致面板供应商订单下滑，利润空间遭挤压。LG显示器此前已经发出警告，称2016年将是艰难的一年。其股价今年以来已累计下挫30%。

不过该公司在周四称，预计10-12月当季按表面积计算的整体出货量会比第三季增加1-5%。“虽然所供应的产品和尺寸可能会有差别，但面板价格的下滑趋势料将放缓，”财务长Don Kim称。