更新版 1-韩股业绩：LG显示器第三季获利下降30%，因消费电子产品需求放缓

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透首尔10月22日 - 全球最大液晶显示器(LCD)面板生产商--韩国LG显示器 称，第三季获利下滑30%，不及市场预估，因消费电子产品整体需求减弱。
该公司周四公布，7-9月营业利润3,330亿韩元(2.93亿美元)，上年同期获利4,740亿韩元，而汤森路透SmartEstimate所调查26位分析师的平均预期为3,580亿韩元。
中国等大型市场增长放缓以及新兴市场货币走软，对消费电子产品生产商的销售造成冲击，导致面板供应商订单下滑，利润空间遭挤压。LG显示器此前已经发出警告，称2016年将是艰难的一年。其股价今年以来已累计下挫30%。
不过该公司在周四称，预计10-12月当季按表面积计算的整体出货量会比第三季增加1-5%。“虽然所供应的产品和尺寸可能会有差别，但面板价格的下滑趋势料将放缓，”财务长Don Kim称。
LG显示器第三季面板平均售价较上年同期下降5.5%，削弱了销量增长的影响。所售用于电视显示器的面板占比也由上年同期的42%降至39%。由于尺寸较大，这类面板往往利润更高。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。