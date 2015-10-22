表格：外资在韩国股市卖超2,861亿韩元，连续第二日卖超

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透首尔10月22日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,861亿韩元，为连续第二日卖超。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月22日 -286.1 24.5 236.7
^10月21日 -3.3 45.5 -78.0
10月20日 38.1 78.2 -131.2
10月19日 63.0 -26.6 -44.2
10月16日 375.8 124.1 84.9
10月15日 40.5 232.3 -291.2
10月14日 -111.3 38.8 53.6
10月13日 106.5 -90.1 -33.1
10月12日 133.1 85.9 -267.2
10月8日 190.0 -37.8 -203.1
10月7日 88.1 87.4 -210.9
10月6日 135.1 91.3 -162.7
10月5日 -15.4 73.4 -135.9
10月2日 -127.6 -12.4 105.9
10月1日 101.1 171.2 -305.5
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本月以来 727.6 885.8 -1,381.9
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今年以来 1,605.1 -3,960.9 1,965.5
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注：^ 10月21日为修正后数据。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。