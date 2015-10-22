版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 15:48 BJT

更正-金属期市：伦铜小涨，中国进口数据转佳提供助力

“这暗示所有市场将在伦敦交易时段重拾跌势，而且大概也会持续到明天。”

中铝 旗下的秘鲁Toromocho铜矿工人周三展开两天罢工，要求加薪。

0422GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1%，至5,203美元，上日曾跌至近两周低点5,136美元。

上海期交所期铜 上涨0.5%，至每吨39,270元人民币。沪锌 及沪铝 表现较差，下跌约1.5%。

中国9月精炼铜进口跳增22%，至35万吨以上。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/蔡美珍；审校 张明钧/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐