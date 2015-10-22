欧元债市：欧元区公债收益率持稳，欧洲央行会议料不会有意外的结果

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
10年期德国公债 收益率持平于0.57%，该券种的收益率被视为欧洲借贷成本的标准。其它欧元区公债收益率多数持稳。
一项调查中，20位货币市场交易员除一位外均预期欧洲央行周四将维持政策不变，但其中15位认为央行会在稍晚的时间出台新举措。
“预计欧洲央行会释出偏于宽松的讯息，但不会拿出新政策。德拉吉将重申量化宽松计划将全面实施，如有需要还将进一步扩大，”北欧联合银行(Nordea)首席欧洲分析师Holger Sandte说。
“我们认为最终会有必要采取进一步行动，预计资产购买行动将延长到2016年9月之后--但这最早也要到12月才会宣布。”
最受关注的通胀预期衡量指标之一--“五年、五年远期”损益平衡通胀率 本月已上升逾10个基点，但仍远低于欧洲央行的目标。该指标目前约在1.69%。
通胀预期受抑的原因之一是欧元升值。欧元/美元 自量化宽松政策推出以来已经上扬8%以上。
欧元强势促使市场预期，欧洲央行会再度调降目前为负20基点的欧洲央行存款利率，进一步增大银行闲置资金的成本。
一个月期欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)的六个月至一年远期水准 在负21或负22基点水平。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/郑茵 审校 张荻/蔡美珍)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。