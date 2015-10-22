欧元债市：欧元区公债收益率持稳，欧洲央行会议料不会有意外的结果

10年期德国公债 收益率持平于0.57%，该券种的收益率被视为欧洲借贷成本的标准。其它欧元区公债收益率多数持稳。

一项调查中，20位货币市场交易员除一位外均预期欧洲央行周四将维持政策不变，但其中15位认为央行会在稍晚的时间出台新举措。

“预计欧洲央行会释出偏于宽松的讯息，但不会拿出新政策。德拉吉将重申量化宽松计划将全面实施，如有需要还将进一步扩大，”北欧联合银行(Nordea)首席欧洲分析师Holger Sandte说。

“我们认为最终会有必要采取进一步行动，预计资产购买行动将延长到2016年9月之后--但这最早也要到12月才会宣布。”

最受关注的通胀预期衡量指标之一--“五年、五年远期”损益平衡通胀率 本月已上升逾10个基点，但仍远低于欧洲央行的目标。该指标目前约在1.69%。

通胀预期受抑的原因之一是欧元升值。欧元/美元 自量化宽松政策推出以来已经上扬8%以上。

欧元强势促使市场预期，欧洲央行会再度调降目前为负20基点的欧洲央行存款利率，进一步增大银行闲置资金的成本。

一个月期欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)的六个月至一年远期水准 在负21或负22基点水平。(完)

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