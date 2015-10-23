《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月19日-23日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中英关系：中英签署620亿美元商业协议，习近平称中国经济不会硬着陆

中国国家主席习近平签署了价值数百亿美元的协议，包括为英国核电站提供资金，这也是他访问英国期间最受外界瞩目的事情。英国首相卡梅伦希望习近平此行将带动一波来自中国的投资热潮。在接受了一天的热情接待后，习近平周三开始与卡梅伦在首相官邸商讨价值400亿英镑(620亿美元)的协议，并签署了具有里程碑意义的核协议。

--《焦点》中国经济承受调结构阵痛，三季度GDP破七政策需再加码

中国三季度国内生产总值（GDP）一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。中国经济在承受去产能及结构转型之痛，同时服务业等经济支撑力量也在增强。

--中国经济：坚持稳健货币政策取向，保持流动性合理充裕--总理

中国国务院总理李克强在金融企业座谈会上强调，继续推进金融改革，有效服务实体经济，要继续坚持稳健的货币政策取向，保持政策松紧适度，增强针对性和灵活性，保持流动性合理充裕和信贷总量适度增长。

--中国经济：发改委安排今年第三批专项建设基金总额2,000-3,000亿元

中国湖北孝南经济开发区官网信息显示，根据国家发改委安排，“2015年第三批专项建设基金项目”基金总额为2,000-3,000亿，分五大类共33个专项。

--中国经济：2018年建成全国统一的市场准入负面清单制度--国务院

中国国务院最新发布实行市场准入负面清单制度的意见，明确提出按照先行先试、逐步推开的原则，从2015年12月1日至2017年12月31日，在部分地区试行市场准入负面清单制度，积累经验、逐步完善，并从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。

--中国财政：9月财政收入增速略回升，支出增速加快至五个月高点

中国全国财政收入呈中速偏低增长态势，虽然9月财收同比增速有所回升，但受经济下行压力加大、PPI持续下降等拖累，今年四季度财政收入增长仍面临较大压力。9月全国一般公共预算收入10,892亿元人民币，同比增长9.4%。

--中国房地产：1-9月房地产开发投资同比增2.6%，新开工面积降12.6%

中国国家统计局周一公布，1-9月全国房地产开发投资同比增长2.6%，增速较1-8月的3.5%进一步下滑。1-9月，房地产开发企业新开工面积同比下降12.6%，降幅较1-8月16.8%有所收窄。

--中国房地产：9月房价续涨同比有望年内转正，但一线热三线冷分化格局依旧

楼市成交在金九月继续高位运行，带动中国房价延续回暖之势。最新数据显示，9月70城房价同比跌幅大幅收窄，环比则续涨；同时，一线偏热三线偏冷的分化格局仍未改变。

--中国经济：择机放开成品油价格，推行天然气阶梯价格制度--发改委

中国国家发展改革委周三表示，成品油价格还要进一步朝市场化方向改革，要与石油体制机制改革紧密结合起来，择机放开价格；天然气价格方面，居民阶梯用气价格制度正在稳步推进。

--中国经济：发改委联合工商联推介总投资9,400亿元的PPP项目--新华

中国国家发改委联合全国工商联，于近日推介总投资约9,400亿元人民币的287个政府和社会资本合作（PPP）项目，涉及市政、公路、轨道交通、机场、水利、能源等多个领域。

--中国人事：方星海将接任证监会副主席，分管国际业务--财新

中国财新网周三报导称，中央财经领导小组办公室国际经济局局长方星海将任证监会副主席，接棒已满退休年龄的现任证监会副主席刘新华，分管国际业务。

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【金融】

--中国央行：制定规则明确管理CIPS系统参与者，CIPS按北京时间运行

中国人民银行印发人民币跨境支付系统业务暂行规则，以明确对CIPS系统参与者的管理要求，该规则提出CIPS运营机构是经过央行批准的中国境内依法设立的清算机构，CIPS将按照北京时间运行。

--中国央行：市场流动性充裕，股市并非中国经济“晴雨表”--马骏

中国央行研究局首席经济学家马骏周四表示，当前银行间市场流动性充裕，应更多关注各项政策传导机制。同时，股市大幅度波动对GDP、固定资产投资和消费增速不能产生重要影响，不能用股票指标来预测经济。

--中国央行：与英国续签双边本币互换协议，规模扩至3,500亿元人民币

中国央行周三称，经国务院批准，与英格兰银行续签了双边本币互换协议，互换规模由原来的2,000亿元人民币/200亿英镑扩大至3,500亿元人民币/350亿英镑。

--全球金融：中国建设银行同意购买LME经纪公司Metdist多数股权

中国建设银行周三公布，将收购英国金属交易公司Metdist Trading Limited的多数股权，成为可进入有着138年历史的伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易的第二家中国公司。

--《分析》“资产荒”催生中国不良资产证券化重启契机

中国三季度经济增速六年半来首度跌破7%，国内银行业不良贷款“双升”已然成为新常态，信用风险明显增加。商业银行有必要拓展新的不良贷款处置渠道，而当前“资产荒”蔓延恰为不良资产证券化重启试点提供了契机。

--中国金融：中信信托探路首单商用物业租金债权ABS，将在深交所挂牌

由中国中信信托作为交易安排人和受托人的“中信·茂庸投资租金债权信托受益权资产支持专项计划”日前完成发行，将在深交所挂牌交易。这是国内首单直接以商用物业租金债权为基础资产的企业资产证券化业务。

--中国保险：债权投资计划注册金额破万亿，但1-9月规模同比降两成

中国证券时报周三报导，虽然保险资产管理机构累计发起设立的债权投资计划已经过万亿，但今年以来，受到经济大环境影响，整体投资不足，债权投资计划规模出现了下降趋势。

--两岸金融：“金保三会”达成持续推动两岸保险业务往来等共识--台湾金管会

台湾金管会周四表示，第三度两岸保险监理平台会议“金保会”达成持续推动两岸保险业务往来等决议，顺应大陆上海、广东、天津、福建等自贸区对保险业开放措施，大陆保险监理机构将对于符合条件的台资保险公司到自贸试验区设立经营机构，给予必要的支持与协助。

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【固定收益】

--《分析》中国央行“收短放长”，保基础货币及稳增长仍需宽松政策护航

中国央行本周在流动性管理上“收短放长”，因短期资金面持续宽松，公开市场延续净回笼，规模450亿元人民币较上周有所减少；而为应对外汇占款续降以及缴税等因素，本周央行还以MLF（中期借贷便利）投放逾千亿元的六个月中长期资金。

--中国债市：11家机构获批进入银行间债市，含QFII、境外机构及RQFII

中国人民银行金融市场司周四公告称，新批准11家机构进入银行间债券市场，包括两家QFII(合格境外机构投资者)、四家境外机构以及五家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。

--中国金融：今年前两批专项建设债已发行结束，年利率为1.2%--财新

中国财新网周二引述多位业内人士报导，今年由国家开发银行及农业发展银行发行的专项建设债总额度为3,000亿元人民币，一共三批，前两批已发行结束，年利率为1.2%，期限20年。

--中国债市：中钢股份拟延期支付“10中钢债”利息，因新担保方案或影响回售

继“中钢债”追加质押担保之后，中国中钢股份有限公司周一晚间公告称，考虑到正在研究的新增抵质押担保方案可能会影响投资人的回售意愿以及利息支付事宜，将延期支付规模20亿元人民币的“10中钢债”本期利息。

--中国债市：中钢债新增质押物市值无法覆盖本息，保障能力存疑--中债资信

中国中债资信评估有限责任公司最新报告认为，中钢股份为“10中钢债”追加上市公司股票质押担保，但质押物流动性一般、价格波动性较大，现有可质押市值无法覆盖债券本息，同时该增信方式可行性不明确，因此该举措对本次债券偿付的保障能力存在不确定性。 =======================================================================

【外汇】

--中国经济：人民币不存在持续贬值基础，扩大自贸区金融改革试点--李克强

中国总理李克强表示，人民币不存在持续贬值的基础，下一步将扩大上海自贸区金融改革试点，加快推进人民币利率市场化，逐步完善人民币汇率形成机制。

--人民币汇率：低于适当的中期估值水平，短期汇率走向难评估--美财政部报告

美国财政部公布最新报告称，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势。人民币汇率短期走向难以评估，但仍低于适当的中期估值水平，未来支撑人民币升值的核心因素仍然存在。

--中国外汇：前三季银行结售汇逆差，当前资本流出不属恐慌性外逃--外管局

中国国家外汇管理局副局长王小奕周四称，今年前三季度银行结售汇和代客涉外收付款总体均呈现逆差，确实出现资本流出，但不属于恐慌性的资本外逃。从宏观因素上看，人民币不存在持续贬值基础，有信心实现中长期的国际收支稳定。

--离岸人民币：中国央行称在伦敦发行50亿元一年期央票，票面利率3.1%

中国央行周三称，其周二在英国伦敦采用簿记建档方式，发行了50亿元人民币一年期央行票据，票面利率3.1%；这是中国央行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。

--离岸人民币：中国银行设立伦敦交易中心并发布人民币债券交易指数

按市值计中国第四大银行--中国银行周二称，在伦敦设立中行伦敦交易中心，全面覆盖欧洲和美洲的离岸人民币、外汇、贵金属、商品、债券和其他衍生品的报价和交易；中行并在北京、伦敦、新加坡三地同步举行“中国银行人民币债券交易指数”， 助力人民币国际化。

--全球金融：芝商所和中国建行将推出首次在伦敦实物交割的离岸人民币期货合约

期货期权交易所运营商芝加哥商业交易所集团(CME Group)周一发布公告称，CME和中国建设银行将推出首次在伦敦实物交割的离岸人民币(CNH)期货合约。

--离岸人民币：瑞士金融监管机构称，中国建设银行已获得瑞士银行业执照

瑞士金融监管机构的发言人周一表示，中国建设银行已经获得瑞士银行业执照。

--《路透基点特写》台湾银行业者改以人行利率作为离岸人民币贷款基准

英大汇通融资租赁有限公司(“英大租赁”)上周完成了首笔以中国境内利率指标为基准的离岸人民币联贷，这个迹象显示，海外银行业者正在寻找其他基准利率，取代波动剧烈的离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)。

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【证券/行业】

--中国证券：券商和基金子公司资管及私募基金等可投资拟新三板挂牌公司

全国中小企业股份转让系统（新三板）近日刊登相关通知明确，证券公司资产管理计划、基金子公司资管计划和契约型私募基金可以投资拟在新三板挂牌的公司。

--中国基金：9月QFII A股基金业绩跌2.99%，略好于国内股票型基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周二发布最新月度报告称，按实际业绩计算，9月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩跌2.99%，略好于国内股票型基金；今年来平均业绩累计下跌9.93%，表现则逊于国内股票型基金。

--香港新股：中金设定IPO招股价区间，筹资高至8.1亿美元--IFR

据汤森路透旗下IFR周五报导，中国最大本土投资银行--中国国际金融股份有限公司（CICC）已设定香港首次公开发行（IPO）的招股价区间为每股9.12-10.28港元，筹资高至62.8亿港元（8.1亿美元）。

--中港个股：中国银行拟分拆子公司中银航空租赁赴港上市

中国银行最新公告称，公司董事会已于上周五(16日)表决通过了《关于中银航空租赁私人有限公司境外上市方案的议案》，拟推动子公司中银航空租赁私人有限公司赴港上市。

--企业并购：中国商务部附条件批准诺基亚收购阿尔卡特朗讯股权案

中国商务部周一决定附条件批准诺基亚收购阿尔卡特朗讯股权案。商务部称，诺基亚承诺就标准必要专利许可继续遵循FRAND原则，并就禁令、标准必要专利的转让等问题做出了相应承诺。诺基亚的上述承诺能够减少交易对市场竞争的潜在威胁。

--《焦点》百胜集团计划将中国业务分拆成为一家上市公司

百胜集团(Yum Brands)表示，计划分拆旗下举足轻重的中国业务。这部分业务受到食品丑闻以及营销失误的困扰。百胜集团面临着近期加入公司董事会的维权股东的压力。

--《焦点》中国互联网O2O产业投资寒冬将临，抱团取暖和生产自救将成常态

近两年被狂热追捧的中国O2O（线上线下）产业出现降温迹象，在竞争不断加剧和同质化日趋明显之下，风险投资对O2O企业的投资越来越谨慎。近期，美团和大众点评两大巨头公司宣布合并，被业内视为是一种抱团取暖，可以预见，O2O行业的投资寒冬即将来临。

--企业并购：中国零售商千百度将出资1亿英镑洽购英国玩具百年老店

全球历史最悠久的玩具零售商--英国Hamleys被中国女鞋零售商千百度收购的交易接近达成。在香港上市的千百度发表声明称，正就收购Hamleys进行深入谈判。这家玩具零售商的历史已长达255年。

--企业并购：乐视将控股易到用车