《汇市简讯》对欧洲央行公布意外政策决定的担忧拖累欧元/英镑

投行观点：Harris目标价从102美元上调至110--巴克莱
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0751GMT
* 对欧洲央行今日公布意外政策决定的担忧导致欧元/英镑跌至0.7326英镑
* 欧洲央行将在1145GMT公布政策决定。总裁德拉吉将在1230GMT发表讲话
* 美国知名机构预计，若欧洲央行意外决定降息，欧元可能会大跌
* 市场还预计英国9月零售销售数据可能好于预期，这支撑了英镑
* 0.7358为欧元/英镑亚洲盘高点。0.7373为周三高点
* 0.7305 (周一及9月25日低点)附近料存在买单 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英; 审校 李春喜)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选