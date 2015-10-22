《汇市简讯》对欧洲央行公布意外政策决定的担忧拖累欧元/英镑

* 对欧洲央行今日公布意外政策决定的担忧导致欧元/英镑跌至0.7326英镑

* 欧洲央行将在1145GMT公布政策决定。总裁德拉吉将在1230GMT发表讲话

* 市场还预计英国9月零售销售数据可能好于预期，这支撑了英镑