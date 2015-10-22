日本拟向印度150亿美元子弹头列车项目提供廉价贷款

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Sanjeev Miglani
路透新德里10月22日 - 官员们称，日本提出为印度首个子弹头列车提供利率低于1%的融资，该项目预计耗资150亿美元。
印度选择日本对建设连接孟买和艾哈迈达巴德505公里铁路的可行性进行评估，日本的结论是技术上和资金上都可行。艾哈迈达巴德是印度总理莫迪的家乡古吉拉特邦的主要商业城市。
该项目将进行招标，但提供融资将让日本处于明显领先的地位。
上个月中国赢得评估在德里和孟买之间建设高速铁路可行性的合同，这条1,200公里长的铁路耗资料为上述铁路项目的两倍。尚无公司提出提供贷款。
日本向莫迪家乡的项目提供几乎免费的融资是其与中国在南亚基础设施发展中开展竞争的一部分。
“有几家提供高铁技术。但提供技术加融资的只有一家，那就是日本。”印度铁路部门官员A. K. Mital说道。
官员们称，日本提出为孟买-艾哈迈达巴德项目80%的支出提供融资，条件是印度从日本企业购买30%的设备，包括车厢和机车等。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。