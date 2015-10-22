《路透晚报》--10月22日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收跌，因投资者在欧洲央行政策会议前获利了结

日股周四在淡静交投中收跌，回吐稍早涨幅，因投资者在欧洲央行今日稍晚召开政策会议前获利了结。此次会议可能透露该行关于量化宽松措施的计划。日经指数收盘跌0.6%至18,435.87点。东证股价指数跌0.6%至1,518.22点，成交量仅18.4亿股。

--中国股市：沪综指缩量收升1.4%，小盘股领涨大盘维持结构性反弹行情

中国股市沪综指反弹收升1.4%。分析师指出，昨日大跌后今日大盘低开高走，尾盘再次出现大幅拉升，盘中个股重新活跃，小盘股领涨令场内人气得以维系，目前推动本轮反弹的动力仍具备，料大盘短线仍将维持结构性反弹行情。沪综指收报3,368.74点，涨48.06点或1.45%，今日成交3,746亿元人民币，上个交易日为5,174亿元。

--香港股市：收跌，未受中国股市上涨激励

香港股市收低，受美股跌势的影响，内地股市反弹未能提振港股。周三香港市场因公共假日休市。恒生指数收跌0.6%，报22,845.37点，国企指数跌0.5%，至10,600.52点。

--汇市：欧元在欧洲央行会议前小跌，新西兰元上涨

欧元小幅走低，市场等待欧洲央行(ECB)政策决定公布，多数主要银行都预期欧洲央行总裁德拉吉将口头打压欧元。自欧洲央行3月启动购债计划以来，欧元已累计涨逾8%。欧元兑美元在欧洲盘初下跌0.2%至1.1313美元，兑日圆下跌约0.4%至135.48日圆。

--欧元债市：欧元区公债收益率持稳，欧洲央行会议料不会有意外的结果

欧元区公债收益率(殖利率)持稳，市场预期欧洲央行将传递出有力的信号，强调准备在必要时扩大货币刺激力度。周四的马耳他会议，欧洲央行如果没有采取新措施，仅凭措辞难以让市场感到意外。10年期德国公债收益率持平于0.57%。其它欧元区公债收益率多数持稳。

--国际油市：美元走软支撑油价微涨，守在三周低点上方

油价在亚洲盘微涨，在美元走软的扶助下守在上日所及的三周低点上方。0852GMT，12月布兰特原油期货上涨0.52美元，报每桶48.37美元；周三收跌0.86美元，或1.8%，盘中一度触及10月初以来低点47.50美元。12月美国原油期货攀升0.46美元，至每桶45.66美元。周三收跌1.09美元，或2.4%，且盘中最低来到44.86美元，为三周最低。

--全球金市：金价在一周低位附近徘徊，因美元持坚

金价位于逾一周最低点附近，受美元走强以及围绕美国联邦储备理事会何时开始升息的不确定性拖累。0823GMT，现货金持稳于每盎司1,167.40美元。周三一度跌至1,163.50美元，创10月13日以来最低，之后扳回部分跌幅收盘下跌0.8%。美国期金涨0.01%报每盎司1167.20美元。

--金属期市：伦铜上涨近1%，中国进口数据转佳提供助力

伦敦期铜上涨，在昨日触及两周低位后，受到中国9月进口增加的数据提振，但围绕中国经济形势的忧虑仍让铜价受抑。0825GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.99%，至5,226美元，上日曾跌至近两周低点5,136美元。上海期交所期铜上涨0.5%，至每吨39,270元人民币。