标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透10月22日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：过去两天市场试图收复近期部分失地，不过目前为止徒劳无功。数次上攻显示谨慎买盘很快就遭逢卖压，我们将此解读为利空。不过可能必须在今天欧洲央行的声明宣布后，才会真正下看例如1.1306美元的价位。
英镑/美元：自从6月的高点之后，这个货币对三度重演突然下跌后进行三波修正的模式(不过目前这波是否已在1.5508美元到顶，或是还会有一波小幅上涨，最好是升到1.5508上方，这尚未完全明朗)。因此目前看要么是跌破1.5382表明顶点已然形成，准备迎接一波强劲跌势；要么是上攻1.5508无果(若出现这种情况就卖出)，完成c/ii浪(为一波大跌做好准备)。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1302 1.1336 -0.30 -6.57 1.2097
美元/日圆 119.67 119.93 -0.22 0.18 119.68
欧元/日圆 135.26 135.94 -0.50 -6.86 144.77
美元/瑞郎 0.9608 0.9592 0.17 -3.35 0.9941
英镑/美元 1.5451 1.5416 0.23 -0.78 1.5573
美元/加元 1.3123 1.3137 -0.11 12.95 1.1618
澳元/美元 0.7214 0.7208 0.08 -11.68 0.8168
新西兰元/美元 0.6759 0.6701 0.87 -13.31 0.7797
欧元/瑞郎 1.0866 1.0877 -0.10 -9.66 1.2026
欧元/英镑 0.7313 0.7345 -0.44 -5.70 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4194 9.4457 -0.28 0.11 9.4688
美元/挪威克朗 8.1872 8.1867 0.01 9.57 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。