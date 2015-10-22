路透10月22日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：过去两天市场试图收复近期部分失地，不过目前为止徒劳无功。数次上攻显示谨慎买盘很快就遭逢卖压，我们将此解读为利空。不过可能必须在今天欧洲央行的声明宣布后，才会真正下看例如1.1306美元的价位。

英镑/美元：自从6月的高点之后，这个货币对三度重演突然下跌后进行三波修正的模式(不过目前这波是否已在1.5508美元到顶，或是还会有一波小幅上涨，最好是升到1.5508上方，这尚未完全明朗)。因此目前看要么是跌破1.5382表明顶点已然形成，准备迎接一波强劲跌势；要么是上攻1.5508无果(若出现这种情况就卖出)，完成c/ii浪(为一波大跌做好准备)。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1302 1.1336 -0.30 -6.57 1.2097

美元/日圆 119.67 119.93 -0.22 0.18 119.68

欧元/日圆 135.26 135.94 -0.50 -6.86 144.77

美元/瑞郎 0.9608 0.9592 0.17 -3.35 0.9941

英镑/美元 1.5451 1.5416 0.23 -0.78 1.5573

美元/加元 1.3123 1.3137 -0.11 12.95 1.1618

澳元/美元 0.7214 0.7208 0.08 -11.68 0.8168

新西兰元/美元 0.6759 0.6701 0.87 -13.31 0.7797

欧元/瑞郎 1.0866 1.0877 -0.10 -9.66 1.2026

欧元/英镑 0.7313 0.7345 -0.44 -5.70 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4194 9.4457 -0.28 0.11 9.4688

美元/挪威克朗 8.1872 8.1867 0.01 9.57 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价