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债券 | 2015年 10月 22日 星期四 16:31 BJT

希腊情势：希腊将接收30亿欧元援助资金--欧盟执委会莫斯可维西

路透巴黎10月22日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周四告诉法国电台Europe 1，希腊政府正在有条不紊地实施改革，债权人将根据救助计划拨付下一笔30亿欧元(34亿美元)资金。

“在11月和12月份，我们将处理希腊银行业及债务重组的相关问题，”他表示。

“希腊局势正在走向正轨，这要求所有人都各尽其责，也就是希腊政府继续实施改革，并对合作伙伴持建设性态度，”莫斯可维西并称。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)

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