希腊情势：希腊将接收30亿欧元援助资金--欧盟执委会莫斯可维西

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透巴黎10月22日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周四告诉法国电台Europe 1，希腊政府正在有条不紊地实施改革，债权人将根据救助计划拨付下一笔30亿欧元(34亿美元)资金。
“在11月和12月份，我们将处理希腊银行业及债务重组的相关问题，”他表示。
“希腊局势正在走向正轨，这要求所有人都各尽其责，也就是希腊政府继续实施改革，并对合作伙伴持建设性态度，”莫斯可维西并称。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。