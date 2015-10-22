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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 16:47 BJT

《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前小跌，新西兰元上涨

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1308 1.1336 -0.25 -6.52 1.2097

美元/日圆 119.69 119.93 -0.20 0.19 119.68

欧元/日圆 135.36 135.94 -0.43 -6.79 144.77

美元/瑞郎 0.9607 0.9592 0.16 -3.36 0.9941

英镑/美元 1.5489 1.5416 0.47 -0.54 1.5573

美元/加元 1.3110 1.3137 -0.21 12.84 1.1618

澳元/美元 0.7215 0.7208 0.10 -11.67 0.8168

新西兰元/美元 0.6760 0.6701 0.88 -13.30 0.7797

欧元/瑞郎 1.0866 1.0877 -0.10 -9.65 1.2026

欧元/英镑 0.7300 0.7345 -0.61 -5.87 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4142 9.4457 -0.33 0.06 9.4688

美元/挪威克朗 8.1802 8.1867 -0.08 9.48 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/陈宗琦；审校 李春喜/张荻/张明钧)

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