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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 16:55 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及一个半月低位，受围绕中国的持续担忧拖累

上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌90元人民币，收于每吨11,210元人民币，盘中一度低至11,090元。

中国股市沪综指周四反弹收升1.4%，前日约3%的跌势为在近期反弹中踏空的投资者提供了一次买入机会。

“投资者厌倦了卖出，但他们又不能买进，因一直忧虑中国需求增长趋弱。”Tazawa说。

TOCOM期胶在过去五个交易日下跌了约6%。

“很难预测市场从目前水准将会向哪里走。但如果指标合约跌破9月低点162.7日圆，可能触发一系列卖盘，”他补充说。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤124.5美分，上涨0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/郑茵 审校 李春喜)

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