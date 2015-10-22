更新版 1-台湾货币市场：央行大减隔夜冲销规模，资金浮滥RP利率微幅下滑

* 短率大致持稳 * 央行大减隔夜冲销规模，资金趋浮滥 * 短票利率持稳于0.41% * RP利率微幅下滑 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 罗两莎 路透台北10月22日 - 台湾银行间短率周四持稳；多位银行资金调度人员表示，因市场 资金续呈非常宽松状态，今天拆款均为到期续借，新增需求量非常少，手中有剩余资金的银 行虽四处打电话推销，惟效果不大。 他们指出，近来央行大幅减少收回隔夜资金的规模，致市场资金更趋宽松，各大银行剩 余资金都非常多，大家都快被钱淹死；而有资金需求的银行资调人员则轻松过关。 〞市场钱多到不行，随便拿都有，利率一样，从隔夜到两、三天都只在0.30%。〞一位 中型民营银行资调人员说。 多位大型商银资调人员称，最近央行大幅缩减隔夜资金冲销规模，但因资金无处去，各 银行资金调度人员都叫苦连天，只好努力打电话推销，惟大家都没缺口，资金都推销不出去 。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.301% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.395% **短票利率持稳在0.41%** 短票市场方面，大型票券公司交易员表示，随央行大降隔夜冲销规模，市场资金更趋浮 滥，银行为消化资金只好接受短票利率只有0.41%的事实。 一位大型票券公司交易员称，因市场资金非常浮滥，部分银行又受到资本适足率不足的 限制，近来偏向买入利率比30天期略高的60至90天短票。 〞今天我们刚好发一批了80到90天期票，有一家银行说他们可以全包。〞一大型票券公 司交易说。 他们表示，在市场资持续浮滥，且市场预期12月央行可能会进一步降息，今天短票利率 已逾九成交于0.41%。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.41%，上日亦为0.41%；60天期、 90天期短票利率主要成交在0.42%及0.43%，上日亦同。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 419%，前日在0.416%；上日成交量49.95亿台币，前日32.84亿台币。 台湾央行周四公布，今日共发行1,920.5亿台币定存单；与今日存单到期金额1,917.50 亿台币相较，存单发行余额增3亿。 本周定存单到期总额为1兆25.8亿台币，周五到期金额为646.50亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为428亿台币，累积超额准备为5,249亿台币、 加计前期1%的超额准备6,980亿台币。 **RP利率微幅下滑** RP利率方面，证券商交易员表示，因央行大幅缩减隔夜资金冲销规模，近日不论投信、 银行或是寿险公司资金都很多；但今天利率大致持稳，料将撑不了多久，利率将进一步下滑 。 〞市场上的资金还是满多，老大(央行)最近少收隔夜资金，老大果然是在帮忙大家把利 率往下拉。〞一位证券商交易员说。 今日证券商10天期公债的附买回利率大致持稳，主要成交在0.42%，上日亦在0.42%；10 天期以上公司债RP主要成交在0.52%；上日亦同。 本周的宽松因子有：周四的板信银3.5亿金融债还本；周五则有巴黎银行2亿澳币金融债 的还本。 票券公司交易员表示，因市场资金浮滥，惟券量又不多，僧多粥少情况更趋严重，今天 进一步微幅调降RP利率，成交于低位的比重再升高。 他们说，过去原坚持只做利率较高的公司债，最近为了消化资金，态度开始妥协，转向 改做利率较低的公债。 〞今天都没有券啊，本来坚持只要公司债的法人，只好退而求其次改做央债了。〞一位 大型票券公司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率微幅下调；一周公债附买回利率区 间落在0.36%-0.37%，上日则在0.36%-0.38%；极短天期与一周公司债附买回利率区间落在0. 39-0.41%；上日则在0.39%-0.42%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同 ，有所差异。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)