欧洲汇市：英镑触及一个月高点，因英国零售销售数据格外强劲

数据公布后，英镑 一度升至1.5510美元，为9月22日以来最高水平，之后小幅回落至1.5470，日内上涨0.33%。

“这样的零售销售数据相当亮丽，强力推升英镑，但除此之外，英镑涨势的窗口很快关闭，因为已经进入年底，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。

“我认为到了明年，英国央行总裁卡尼所提及的英国脱欧议题将成为更大的阻力。”

英镑/欧元 触及0.7295英镑的一个月高点，之后下滑至0.7311，日内上涨0.6%。

英镑兑欧元最主要的动力将是周四欧洲央行最新的政策会议，部分投资者预期欧洲央行总裁德拉吉将释出延长1万亿(兆)欧元购债计划的信号。即使没这么做，他也可能口头打压欧元。(完)

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