CNH动态：9月银行结售汇逆差数据冲击离岸即期，两地价差再度挺阔

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透香港10月22日 - 离岸人民币兑美元周四小幅走跌，香港尾盘一度跌逾0.3%，创9月底来新低，市场人士表示，外管局公布的9月银行结售汇逆差仍处高位令CNH市场有所忧虑，境内外价差再度挺阔近300个BP（点子）。
“9月的银行结售汇数据较弱，加上CNY（在岸即期）收盘处盘中低点位置，CNH跟随在岸，而且CNY尾盘看不到有机构在卖美元， CNH尾盘就在加速跌，情况不是特别理性。”一位中资大行交易员称。
外管局数据显示，9月银行代客结售汇逆差7,296亿元人民币，较8月的纪录高位8,070亿元下降；且银行远期结售汇虽呈现逆差，但已明显收窄。
“我认为人民币只要不出现趋势性贬值，中国央行应该会减少干预力度，CNH套利资金也是在看时机，有所忌惮。”另一位中资研究员称。
新华社此前报导称，中国共产党十八届五中全会定于10月26-29日召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。
本地时间17：48分，离岸人民币现汇 报6.3862，较上日跌179个点子或0.28%。盘中一度跌至6.3922，创9月28日以来的新低，在岸即期 周四亦收跌至6.3574，两地价差为290个点子。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.5205/5255，上日收盘在6.5095，跌0.17%。
全球汇市方面，欧元周四小幅走低，市场等待欧洲央行(ECB)政策决定公布，多数主要 银行都预期欧洲央行总裁德拉吉将口头打压欧元。新兴亚币则多数下跌，因上日中国股市大跌，加剧了中国经济放缓的忧虑。（完）
(记者 赵红梅；; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。