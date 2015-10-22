CNH动态：9月银行结售汇逆差数据冲击离岸即期，两地价差再度挺阔

路透香港10月22日 - 离岸人民币兑美元周四小幅走跌，香港尾盘一度跌逾0.3%，创9月底来新低，市场人士表示，外管局公布的9月银行结售汇逆差仍处高位令CNH市场有所忧虑，境内外价差再度挺阔近300个BP（点子）。

“9月的银行结售汇数据较弱，加上CNY（在岸即期）收盘处盘中低点位置，CNH跟随在岸，而且CNY尾盘看不到有机构在卖美元， CNH尾盘就在加速跌，情况不是特别理性。”一位中资大行交易员称。

外管局数据显示，9月银行代客结售汇逆差7,296亿元人民币，较8月的纪录高位8,070亿元下降；且银行远期结售汇虽呈现逆差，但已明显收窄。

“我认为人民币只要不出现趋势性贬值，中国央行应该会减少干预力度，CNH套利资金也是在看时机，有所忌惮。”另一位中资研究员称。

新华社此前报导称，中国共产党十八届五中全会定于10月26-29日召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

本地时间17：48分，离岸人民币现汇 报6.3862，较上日跌179个点子或0.28%。盘中一度跌至6.3922，创9月28日以来的新低，在岸即期 周四亦收跌至6.3574，两地价差为290个点子。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.5205/5255，上日收盘在6.5095，跌0.17%。

全球汇市方面，欧元周四小幅走低，市场等待欧洲央行(ECB)政策决定公布，多数主要 银行都预期欧洲央行总裁德拉吉将口头打压欧元。新兴亚币则多数下跌，因上日中国股市大跌，加剧了中国经济放缓的忧虑。（完）