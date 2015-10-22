版本:
中国
债券 | 2015年 10月 22日 星期四 18:07 BJT

《汇市简讯》美元兑加元较昨日上涨0.01加元

0951GMT

* 美元/加元上涨，加拿大央行周三下调了2016/2017年经济增长预期

* 1.3149为亚洲盘初高点。1.3106为随后低点。

* 石油依然是影响加元的关键因素：美国原油周三跌2.4%

* 若美国原油跌至每桶40美元，则美元/加元有望进一步上涨

* 加拿大8月零售销售数据将在1230GMT公布。预计为增长0.1%，7月为增长0.5%

* 制药公司Valeant股价大跌，令投资者损失数十亿美元；但对冲基金经理William Ackman借机增持该股 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐