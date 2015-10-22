路透基点：亨得利首次进入市场筹办2.5亿美元贷款--TRLPC

路透香港10月22日 - 汤森路透旗下基点报导，了解情况的消息人士 透露，奢侈品零售商亨得利正在试探市场意向，筹办一笔2.5亿美元的三 年期俱乐部贷款。 该笔贷款有可能通过绿鞋机制，将额度提高至3.7亿美元。 法国巴黎银行、瑞士信贷、汇丰控股以及渣打担任牵头行兼簿记行。 渣打还担任额度代理行。 贷款所筹资金将用于现有债务的再融资，借款人有尚未偿还的3.5亿 美元高收益债券，2018年到期，但可以选择在明年1月提前偿还。此外贷 款资金还将用于一般企业用途。 一位消息人士称，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码2 00个基点，此外还有37.5个基点的承诺费。 贷款协议签署18个月后即开始还款，每半年一次，分四期等额偿还。 该公司原名新宇亨得利控股，在2009年曾尝试筹办一笔5亿港元的三 年期贷款。 该交易为银团贷款，但由于当时与公司往来的中资银行决定不支持港 元贷款，因此由唯一簿记行法国巴黎银行办理。 亨得利于2005年在香港证券交易所上市，是全球最大的国际名表零售 商，其股东包括斯沃琪和LVMH集团。(完) (编译 郑茵 审校 张荻)