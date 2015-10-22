路透基点：亨得利首次进入市场筹办2.5亿美元贷款--TRLPC

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透香港10月22日 - 汤森路透旗下基点报导，了解情况的消息人士 透露，奢侈品零售商亨得利正在试探市场意向，筹办一笔2.5亿美元的三 年期俱乐部贷款。 该笔贷款有可能通过绿鞋机制，将额度提高至3.7亿美元。 法国巴黎银行、瑞士信贷、汇丰控股以及渣打担任牵头行兼簿记行。 渣打还担任额度代理行。 贷款所筹资金将用于现有债务的再融资，借款人有尚未偿还的3.5亿 美元高收益债券，2018年到期，但可以选择在明年1月提前偿还。此外贷 款资金还将用于一般企业用途。 一位消息人士称，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码2 00个基点，此外还有37.5个基点的承诺费。 贷款协议签署18个月后即开始还款，每半年一次，分四期等额偿还。 该公司原名新宇亨得利控股，在2009年曾尝试筹办一笔5亿港元的三 年期贷款。 该交易为银团贷款，但由于当时与公司往来的中资银行决定不支持港 元贷款，因此由唯一簿记行法国巴黎银行办理。 亨得利于2005年在香港证券交易所上市，是全球最大的国际名表零售 商，其股东包括斯沃琪和LVMH集团。(完) (编译 郑茵 审校 张荻)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。