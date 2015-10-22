国际油市：亚洲柴油价差继续上升，因需求上升而新加坡库存下降

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透新加坡10月22日 - 亚洲柴油价差周四继续上升，业内消息人士称，这是因为新加坡周边国家需求上升而该国库存下降。
含硫500ppm柴油现货较新加坡报价升水每桶上涨0.10-0.13美元，受托克(Trafigura)较高的求购报价提振。
业内消息人士称，托克周四高价求购含硫500ppm柴油，船期11月11-15日，但未收到任何回应。
新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，截至10月21日当周，新加坡境内中质馏分油库存下降近5%至三周低位1,409.5万桶。
来自韩国的柴油进口量下降近一半，而向印尼、马来西亚和越南的发货量增多，导致供应减少。
数据显示，当周还罕见地有一批约2.5万吨船货发往也门。
也门Aden Refinery Company本月稍早重启了已暂停近六个月的成品油进口。
业内消息人士称，在海湾地区，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)招标出售船期为11月的一批航煤，此前曾向壳牌出售一批船期为10月的航煤。
消息人士此前已表示，ADNOC已重启Ruwais炼厂的渣油流化催化裂解装置(RFCC)，并将扩建后的该炼厂开工率提升至80%以上。
招标方面的消息，ADNOC招标出售6万吨船期11月13-15日的航煤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张荻)
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