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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 19:28 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货创两周高点，因马币走软及供应吃紧担忧

第二大生产国--马来西亚方面，“我们已进入低产月份，直至明年2月，而厄尔尼诺现象可能导致低产影响进一步放大，”吉隆坡一位交易商称。

他表示，中国等主要消费国对马来西亚棕榈油的需求往往会在冬季的11-12月走软，并称若不考虑厄尔尼诺现象可能对供给造成的冲击，棕榈油价格近期可能波动于2,300-2,400马币之间。

马币 下跌使得其他货币持有者购买棕榈油的成本下降，继续为棕榈油价格带来支撑。

尽管第三季季节性产量增幅较高，但野村分析师称，他们预计东南亚种植企业当季获利减少，因平均售价较上年同期下跌7.2%。

“我们预计2015-16年度毛棕榈油价格持平，我们更看好产量增长强劲而且实施有效成本控制的公司，”他们称。

美国12月豆油合约 在亚洲时段尾盘涨0.6%，大连商交所豆油合约 涨1.9%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 张涛/张荻)

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