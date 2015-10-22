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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 19:26 BJT

东南亚股市：多数上涨，越南股市收于两个多月最高

但印尼股市 跌0.5%，外资流出2,523万美元，分析师将此归因于连涨五日后的整理。马来西亚股市 则微跌0.1%。

“我们在等待定于本月底公布的第三季财报，”雅加达Ciptadana Securities机构股权销售主管The Fei Ming称。

许多投资者等待从欧洲央行会议中找到一些线索。在通缩风险威胁下，欧洲央行有可能对采取更多货币刺激措施持开放态度，但不太可能祭出新的政策举措。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 350.08 0.19 +0.06 -14.77 410.77

新加坡 3038.11 12.41 +0.41 -9.72 3365.15

马来西亚 1705.09 -2.02 -0.12 -3.19 1761.25

泰国 1416.14 0.34 +0.02 -5.44 1497.67

印尼 4584.56 -20.66 -0.45 -12.29 5226.95

菲律宾 7117.78 24.88 +0.35 -1.56 7230.57

越南 595.08 4.84 +0.82 +9.06 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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