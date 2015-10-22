东南亚股市：多数上涨，越南股市收于两个多月最高

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
但印尼股市 跌0.5%，外资流出2,523万美元，分析师将此归因于连涨五日后的整理。马来西亚股市 则微跌0.1%。
“我们在等待定于本月底公布的第三季财报，”雅加达Ciptadana Securities机构股权销售主管The Fei Ming称。
许多投资者等待从欧洲央行会议中找到一些线索。在通缩风险威胁下，欧洲央行有可能对采取更多货币刺激措施持开放态度，但不太可能祭出新的政策举措。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 350.08 0.19 +0.06 -14.77 410.77
新加坡 3038.11 12.41 +0.41 -9.72 3365.15
马来西亚 1705.09 -2.02 -0.12 -3.19 1761.25
泰国 1416.14 0.34 +0.02 -5.44 1497.67
印尼 4584.56 -20.66 -0.45 -12.29 5226.95
菲律宾 7117.78 24.88 +0.35 -1.56 7230.57
越南 595.08 4.84 +0.82 +9.06 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红；审校 张涛)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。