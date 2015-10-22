重温稿-中港个股：招行轻型银行显成效，四季度加大零售信贷倾斜--高管

路透北京10月22日 - 中国股份制银行--招商银行 副行长刘建军周四称，该行“轻型银行”的转型成效已经显现，在未来的创新蓝图中，互联网金融是重中之重，近期将发布“未来银行”战略。

他指出，轻型银行的本质是以更少的资本消耗、更集约的经营方式、更灵巧的应变能力，实现更高效的发展和更丰厚的价值回报。招行的“一体两翼”战略定位，将零售金融作为“一体”，公司金融和同业金融作为“两翼”。

“在当前经济下行期，零售金融以其资产质量较为稳定的优势，能够帮助招行更好抵御经济下行的风险，‘一体两翼’也是能有效抵御经济周期风险的结构。”刘建军在银监会例行新闻发布会上称。

从已披露的业绩数据看，招行战略转型的成效正在显现。上半年，招行营业收入保持快速增长，同比增速达23.6%；非息收入占比提升至35.6%，其中资本相关型非息收入占比同比下降13.2%；成本收入比降至24.4%。

刘建军介绍，6月末零售贷款余额达到1.1万亿，占全行客户贷款总额的比重已达44%，尤其是在今年宏观经济下行，公司贷款需求不足的严峻形势下，零售业务的传统优势为招行提供了来源和收益稳定、风险可控的信贷投放渠道。

他并透露，8月份，招行上调个贷计划300亿元；四季度，将结合市场情况进一步加大对零售条线信贷资源的倾斜。

在零售业务方面招行继续进行创新，于10月15日推出“ATM刷脸取款”业务，这也是国内银行首次将人脸识别技术应用到自动取款机上的举措。

在回应刷脸取款如何确保客户账户安全提问时，该行零售网络银行部总经理江朝阳表示，目前招行刷脸识别的应用，也加入取款密码、手机号和金额限制3000元三重保障，在风险上可以控制。

江朝阳还认为，未来人脸识别的技术，在更多的金融产品上面应该有很好的应用前景。一笔金融交易本身最根本的东西包括核身、授权以及资金的清算交割三个环节，核身技术的进步，一定会带来金融交易形态的变化，给社会公众带来更好的交易的体验。

**“未来银行”战略近期发布**

近两年，在“一体两翼”的战略框架下，招行以“流量、平台、数据”为结构布局，在互联网金融领域陆续小范围、试验性地作了一些探索，比如推出了小企业e家、智慧供应链金融系统等互联网金融产品。

刘建军介绍，这两年招行小范围试水互联网金融主要按照“我有什么？我要什么？我怎么付出？”逻辑，开展外接流量，内建平台，流量经营工作。

他透露，对于招行互联网金融更进一步的具体行动，目前还在推进部署中，近期将举行“未来银行”战略发布会，行长田惠宇将亲自阐述招行在互联网金融背景下的“未来银行”战略。

就最近市场热议的资产配置荒问题，该行私人银行部总经理王菁认为，整个的GDP增速逐渐放缓，如果还要求风险收益率继续保持比较高的水平，会出现整个资产配置的VAR值难以保持，资产没有地方可投，就会出现所谓的配置荒。

“如果我们接受无风险收益率下行这样一个背景，把它移到正常的水平来看，我们就会重新修正我们的风险偏好预期，就会觉得目前无论是权益类市场还是债券市场等细分领域，都还是有可投资机会的。”她说。